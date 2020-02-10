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Минские теплосети: на сокращение сроков отключения горячей воды не особо расчитывайте

10.02.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях в СМИ снова была затронута тема, касающаяся сроков отключения горячей воды в межотопительный период.



Можно ли ускорить этот процесс, «Минск-Новости» рассказал главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун.

— Все тепловые сети, в том числе предварительно изолированные, ежегодно подвергаются гидравлическим испытаниям. Это предусмотрено действующими правилами технической эксплуатации трубопроводов. Сроки отключения горячей воды на 90 % зависят от того, насколько успешно проведены испытания. 

Чем меньше выявлено повреждений, тем раньше труба будет готова к работе. Никто не ждет установленные регламентом 14 дней. Из чего складывается этот период? Первый день — расхолаживание и сборка схемы для испытаний. Второй-третий дни — собственно испытания. 

Если сеть их выдержала, проводим регламентные работы и другие технические мероприятия. Потом осуществляются заполнение теплотрассы, сборка схемы и ее включение, — объясняет А. Драгун.

За последние 5 лет средний срок отключения горячей воды по объектам «Минских тепловых сетей» составляет около 13 суток. Самый короткий — 5 суток, самый длительный — 14.

— Максимальный период связан с тем, что около 30 % отключаемых участков не проходят испытания с первого раза, — продолжает специалист. — То есть вследствие запущенного под повышенным давлением теплоносителя в трубопроводах образуются повреждения. ПИ-труба неразрывно связана с другими старыми сетями, и, если на последних есть повреждение, мы вынуждены испытывать весь участок. 

При этом зачастую не имеем возможности тут же приступить к устранению порывов: участок расположен под объектами городской инфраструктуры, а нужно производить раскопки, согласовав работы с разными ведомствами. Например, может потребоваться изменение схемы движения транспорта. 

Поэтому ликвидацией порывов нередко занимаемся только в субботу или воскресенье. Это не значит, что работы приостанавливаются, — делаем ревизию, меняем арматуру, сальниковые конденсаторы и прочее. Затем проводим повторные испытания и, если они завершились успешно, включаем сеть. Бывает, что и по три раза осуществляем эту процедуру.


В Минске протяженность теплосетей составляет около 4 000 км в однотрубном исчислении. На обслуживании Минских тепловых сетей — около 2 500 км (остальные находятся в ведении УП «Минсккоммунтеплосеть» и некоторых других предприятий). Из них ПИ-труб — примерно 800 км.

— Нужно отметить, что до 1 400 км сетей эксплуатируются свыше 25 лет — любой из таких участков может не пройти испытания с первого раза. Вместе с тем благодаря проведению различных технических мероприятий, связанных не только с заменой на ПИ-трубы, в 2019 году наше предприятие достигло минимума повреждаемости теплосетей — выявлено 938 повреждений.

 Для сравнения: в 2004 году их было 2 115. Надеюсь, будет уменьшаться и количество участков, требующих повторных испытаний. И, как следствие, сокращаться средний срок отключений, — резюмирует А. Драгун.
 
Теги: Минск
 
 
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На днях в СМИ снова была затронута тема, касающаяся сроков отключения горячей воды в межотопительный период.
 
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