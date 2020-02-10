Минские теплосети: на сокращение сроков отключения горячей воды не особо расчитывайте









Минск-Новости » рассказал главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» Александр Драгун. Можно ли ускорить этот процесс, «» рассказал главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»





— Все тепловые сети, в том числе предварительно изолированные, ежегодно подвергаются гидравлическим испытаниям. Это предусмотрено действующими правилами технической эксплуатации трубопроводов. Сроки отключения горячей воды на 90 % зависят от того, насколько успешно проведены испытания.





Чем меньше выявлено повреждений, тем раньше труба будет готова к работе. Никто не ждет установленные регламентом 14 дней. Из чего складывается этот период? Первый день — расхолаживание и сборка схемы для испытаний. Второй-третий дни — собственно испытания.





Если сеть их выдержала, проводим регламентные работы и другие технические мероприятия. Потом осуществляются заполнение теплотрассы, сборка схемы и ее включение, — объясняет А. Драгун.





За последние 5 лет средний срок отключения горячей воды по объектам «Минских тепловых сетей» составляет около 13 суток. Самый короткий — 5 суток, самый длительный — 14.





— Максимальный период связан с тем, что около 30 % отключаемых участков не проходят испытания с первого раза, — продолжает специалист. — То есть вследствие запущенного под повышенным давлением теплоносителя в трубопроводах образуются повреждения. ПИ-труба неразрывно связана с другими старыми сетями, и, если на последних есть повреждение, мы вынуждены испытывать весь участок.





При этом зачастую не имеем возможности тут же приступить к устранению порывов: участок расположен под объектами городской инфраструктуры, а нужно производить раскопки, согласовав работы с разными ведомствами. Например, может потребоваться изменение схемы движения транспорта.





Поэтому ликвидацией порывов нередко занимаемся только в субботу или воскресенье. Это не значит, что работы приостанавливаются, — делаем ревизию, меняем арматуру, сальниковые конденсаторы и прочее. Затем проводим повторные испытания и, если они завершились успешно, включаем сеть. Бывает, что и по три раза осуществляем эту процедуру.









В Минске протяженность теплосетей составляет около 4 000 км в однотрубном исчислении. На обслуживании Минских тепловых сетей — около 2 500 км (остальные находятся в ведении УП «Минсккоммунтеплосеть» и некоторых других предприятий). Из них ПИ-труб — примерно 800 км.





— Нужно отметить, что до 1 400 км сетей эксплуатируются свыше 25 лет — любой из таких участков может не пройти испытания с первого раза. Вместе с тем благодаря проведению различных технических мероприятий, связанных не только с заменой на ПИ-трубы, в 2019 году наше предприятие достигло минимума повреждаемости теплосетей — выявлено 938 повреждений.





Для сравнения: в 2004 году их было 2 115. Надеюсь, будет уменьшаться и количество участков, требующих повторных испытаний. И, как следствие, сокращаться средний срок отключений, — резюмирует А. Драгун.