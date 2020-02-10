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Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать
Источник материала: СТВ
Об общественном транспорте Минска говорили в программе
Когда можно будет оплатить проезд, не выходя из дома, не подходя к киоску и не находясь в поисках аппарата для самообслуживания, а через ЕРИП, как мы уже привыкли многие услуги оплачивать?
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Как это будет работать?
Елена Романова:
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Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать
Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Когда можно будет оплатить проезд, не выходя из дома, не подходя к киоску и не находясь в...
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