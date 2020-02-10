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Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать

10.02.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Когда можно будет оплатить проезд, не выходя из дома, не подходя к киоску и не находясь в поисках аппарата для самообслуживания, а через ЕРИП, как мы уже привыкли многие услуги оплачивать?

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Работа над данным проектом ведётся очень активно в настоящее время. И в этом году мы однозначно его запустим. 

Как это будет работать?

Электронный проездной в Минске можно будет пополнить через сайт в 2020 году. А вот киоски с каркасных улиц будут убирать

Елена Романова:
Сама идея изначально связана с тем, что мы будем поэтапно убирать киоски с каркасных улиц Минска. Соответственно, мы должны пассажирам предоставить альтернативный способ пополнения проездных документов.

Изначально будет сайт, на котором нужно будет сформировать заявку, заказ. То есть выбрать вид проездного документа, который вы хотите пополнить на карточку. Потом оплатить этот заказ. Что-то похожее действует сегодня у железной дороги. Потом произвести физическую запись проездного документа на саму карточку непосредственно.

Люди в материале: Елена Романова
 
Теги: Минск
 
 
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Когда можно будет оплатить проезд, не выходя из дома, не подходя к киоску и не находясь в...
 
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