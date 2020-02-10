«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» 7 февраля 2020 года состоялся «Урок мужества» на тему: «...Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград…"





В классе - учащиеся 9-х классов, члены мемориального отряда школы, учителя и почетные гости. Это ветеран Великой Отечественной войны, участник сражений под Сталинградом Пётр Федорович Колпаков, а также председатель городского Совета ветеранов Мария Михайловна Гладун и председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентина Дмитриевна Карпук.





«Урок мужества» вёл учитель истории Александр Николаевич Филиппович. Он рассказал о военных событиях 1942-1943 годов, о самой кровавой битве, которая длилась ровно 200 дней и ночей. Победа в Сталинградской битве имела большое значение и стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.





Разговор продолжила Мария Михайловна, рассказала об уроженце Брестчины, участнике сталинградских событий - Петре Федоровиче Колпакове.





Все остались под впечатлением от состоявшейся встречи с участником реальных событий Сталинградской битвы.







