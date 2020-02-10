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«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

10.02.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» 7 февраля 2020 года состоялся «Урок мужества» на тему: «...Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград…"

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

В классе - учащиеся 9-х классов, члены мемориального отряда школы, учителя и почетные гости. Это ветеран Великой Отечественной войны, участник сражений под Сталинградом Пётр Федорович Колпаков, а также председатель городского Совета ветеранов Мария Михайловна Гладун и председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентина Дмитриевна Карпук.

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

«Урок мужества» вёл учитель истории Александр Николаевич Филиппович. Он рассказал о военных событиях 1942-1943 годов, о самой кровавой битве, которая длилась ровно 200 дней и ночей. Победа в Сталинградской битве имела большое значение и стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

Разговор продолжила Мария Михайловна, рассказала об уроженце Брестчины, участнике сталинградских событий - Петре Федоровиче Колпакове.

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

Все остались под впечатлением от состоявшейся встречи с участником реальных событий Сталинградской битвы.

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

«Ни шагу назад! Вперед на врага!». 75-летию Сталинградской битве посвящается

 
 
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  В ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» 7 февраля 2020 года состоялся «Урок мужества» на тему: «...Но выдержал железный тот солдат, но...
 
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