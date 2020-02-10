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Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод

10.02.2020 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соглашение между правительствами Беларуси и Польши о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод подписали в Беловеже (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод

"Это соглашение очень актуально. Сегодня в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года серьезно стоит вопрос охраны окружающей среды, в том числе водных ресурсов, потому что именно они являются самыми уязвимыми и значимыми в контексте трансграничного сотрудничества", - отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.

В соответствии с документом, стороны нацелены на сотрудничество в области совместного мониторинга поверхностных и подземных вод на трансграничных участках с последующим обменом данными, охраны вод от загрязнения и чрезмерного их потребления, идентификации загрязнений и воздействий, влияющих на качество вод. В число направлений взаимодействия, перечисленных в соглашении, вошли также защита от наводнений и негативного воздействия ледовых явлений, противодействие засухе, предупреждение и ликвидация аварийного загрязнения вод. Кроме того, особое внимание уделяется охране и использованию водных экосистем, биологических ресурсов, зависящих от воды, для особо охраняемых природных территорий, поддержанию естественного режима русел пограничных рек.

Как отметили в пресс-службе, соглашение станет ключевым фактором в привлечении иностранных инвестиций для реализации совместных проектов, направленных на восстановление и сохранение экологического состояния водных объектов, в том числе через реконструкцию и модернизацию очистных сооружений сточных вод, расположенных в бассейне реки Западный Буг.

После ратификации соглашения стороны начнут работу по формированию составов национальных частей белорусско-польской комиссии по сотрудничеству на трансграничных водах и рабочих групп. Планируется, что первое заседание комиссии состоится в августе 2020 года в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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