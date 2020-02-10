Бракосочетания

За прошедший период в районе зарегистрировано 7 браков: 4 — в Смолевичском отделе загс, по одному — в Драчковском, Озерицко-Слободском и Плисском сельисполкомах.

Впервые вступили в брак Леонид Шумский и Полина Крук, Игорь Швайбович и Екатерина Короза.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 4 рождения детей.

В Жодинском сельисполкоме рождение сына Михаила, седьмого ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Мария Науменко из агрогородка Будагово. В Плисском сельисполкоме Александр и Дарья Быковы из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение сына Андрея, второго ребенка в семье.

В Смолевичском отделе загс:

Рождение дочери Анны, первого ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Анастасия Мартинкевичи.

Ушли из жизни

В районе зарегистрировано 11 смертей.

По две смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской и Плисский сельисполкомы. Три смерти зарегистрировал Усяжский сельисполком. Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).