Бракосочетания
За прошедший период в районе зарегистрировано 7 браков: 4 — в Смолевичском отделе загс, по одному — в Драчковском, Озерицко-Слободском и Плисском сельисполкомах.
Впервые вступили в брак Леонид Шумский и Полина Крук, Игорь Швайбович и Екатерина Короза.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 4 рождения детей.
В Жодинском сельисполкоме рождение сына Михаила, седьмого ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Мария Науменко из агрогородка Будагово. В Плисском сельисполкоме Александр и Дарья Быковы из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение сына Андрея, второго ребенка в семье.
В Смолевичском отделе загс:
Рождение дочери Анны, первого ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Анастасия Мартинкевичи.
Ушли из жизни
В районе зарегистрировано 11 смертей.
По две смерти зарегистрировали Озерицко-Слободской и Плисский сельисполкомы. Три смерти зарегистрировал Усяжский сельисполком. Четыре смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).