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Неожиданно: два дела против Вячеслава Сивчика прекращены

10.02.2020 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против лидера Движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика прекращены.





Такие решения 10 февраля приняли судьи суда Партизанского района Наталья Дедкова и Иван Невмержицкий. Основание - вышли сроки давности совершения правонарушений.

Напомним, что всего против Вячеслава Сивчика было составлено пять протоколов по статье 23.34 КоАП за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией.

Все пять заседаний по административным делам переносились много раз, так как Сивчик был за границей. Но на прошлой неделе судья Анатолий Борисёнок все же вынес решения по его двум делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря.

 Рассмотрение еще одного дела должно состояться 24 февраля.
 
 
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Два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против лидера Движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика прекращены.
 
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