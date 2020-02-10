Вышел тизер нового фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. Его снял Данила Козловский

Источник материала: Tut.by

Вышел тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 8 октября 2020 года.

Картина рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. Стоит отметить, что «Чернобыль: Бездна» — уже третье название исторической драмы. Первое рабочее название киноленты — «Опасная вода», второе — «Когда падали аисты».

В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей.

Кстати, недавно вышел трейлер белорусского фильма «Запретная зона» о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Деньги на него выделил Минкульт. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова, картина выйдет в прокат 23 апреля 2020 года.

Стоит сказать, что уже этой осенью на НТВ выйдет российский 12-серийный фильм «Чернобыль», который в том числе снимали в Беларуси (история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя).

Самым рейтинговым сериалом о трагедии на Чернобыльской АЭС, по оценкам зрителей со всего мира, остается мини-сериал «Чернобыль» от американского телеканала HBO, который вышел в прошлом году.

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