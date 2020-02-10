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Вышел тизер нового фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. Его снял Данила Козловский
Источник материала: Tut.by
Вышел тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 8 октября 2020 года.
Картина рассказывает об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. Стоит отметить, что «Чернобыль: Бездна» — уже третье название исторической драмы. Первое рабочее название киноленты — «Опасная вода», второе — «Когда падали аисты».
В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.
Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей.
Кстати, недавно
Стоит сказать, что уже этой осенью на НТВ
Самым рейтинговым сериалом о трагедии на Чернобыльской АЭС, по оценкам зрителей со всего мира,
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Вышел тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» об аварии на ЧАЭС, режиссером которого стал Данила Козловский. Премьера картины запланирована на 8 октября 2020...
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