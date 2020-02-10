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Выйти на «Лёд» и выиграть ужин: VOKA Smartfilm приглашает на День влюбленных в кино

10.02.2020 18:23 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В День святого Валентина фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm подготовил специальный сюрприз для всех влюбленных в кино. До 13 февраля можно получить два билета на показ картины «Лёд-2» и выиграть ужин в ресторане.

Для того, чтобы попасть на сеанс, который состоится 14 февраля в 19:20 в кинотеатре VOKA CINEMA, необходимо с 10 по 13 февраля пройти регистрацию на сайте фестиваля smartfilm.by и загрузить фотографию в образе любимого киногероя. Это может быть как целый костюм, так и отдельный аксессуар, ассоциирующийся с данным киногероем. Тех, кто не просто сфотографируется, но еще и придет в костюме на сеанс, ждет попкорн в подарок.

14 февраля в кинотеатре VOKA CINEMA будет работать тематическая фотозона, на которой можно сделать отличные фото и заодно попозировать для конкурса. Правда, участниками розыгрыша станут только те зрители, которые придут в образе киногероя и разместят фото с хэштегом #vokasmartfilm у себя в соцсетях. Во время сеанса жюри выберет лучший киноаутфит, и победители получат сертификат на двоих на посещение ресторана «Пена дней» на сумму 200 рублей.

Регистрация на специальный показ фильма «Лёд-2» завершится 13 февраля. Количество мест ограничено.

 
 
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В День святого Валентина фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm подготовил специальный сюрприз для всех влюбленных в кино. До 13 февраля можно получить два билета на...
 
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