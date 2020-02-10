Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра

Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне.





Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового. Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром.





Twitter-аккаунт ESPN FC . Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало. Фрагмент курьеза опубликовал







