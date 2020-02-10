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Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра

10.02.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.

Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне. 

Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового. Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром. 

Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало. Фрагмент курьеза опубликовал Twitter-аккаунт ESPN FC.
 
 
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Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.
 
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