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Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра
Источник материала: Партизан
Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.
Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне.
Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового. Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром.
Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало. Фрагмент курьеза опубликовал
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Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.
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