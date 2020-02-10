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Берегитесь, сильный ветер! Штормовое предупреждение продлено до 11 февраля
10.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ещё на прошлой неделе из-за шквалистого ветра штормовое предупреждение объявили на 10 февраля. Однако в понедельник стало известно о том, что неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до 11 февраля.
Как сообщили синоптики, 11 февраля ночью во вторник по востоку республики сохранится ветер. Его порывы составят 15-20 метров в секунду.
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Из-за шквалистого ветра синоптики продлили оранжевый уровень опасности до вторника. Об этом сообщает Белгидрометцентр. Ещё на прошлой неделе из-за шквалистого...
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