Берегитесь, сильный ветер! Штормовое предупреждение продлено до 11 февраля

Источник материала: Вороновская газета





Из-за шквалистого ветра синоптики продлили оранжевый уровень опасности до вторника. Об этом сообщает Белгидрометцентр.

Ещё на прошлой неделе из-за шквалистого ветра штормовое предупреждение объявили на 10 февраля. Однако в понедельник стало известно о том, что неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до 11 февраля.

Как сообщили синоптики, 11 февраля ночью во вторник по востоку республики сохранится ветер. Его порывы составят 15-20 метров в секунду.

ont.by