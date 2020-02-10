Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь проведет личный прием граждан и юридических лиц в Несвиже

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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19 февраля, с 10.00 до 12.00, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Андреевич МАМАЙКО проведет личный прием граждан и юридических лиц. Прием проводится по адресу: г. Несвиж ул. Советская, 1, каб. 313. Личный прием осуществляется, как правило, по предварительной записи. Она осуществляется помощником депутата Олегом Евгеньевичем Тулейко по телефону 8-029-77-11-080 (МТС).

Письменные обращения к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ивану Андреевичу МАМАЙКО можно направлять по адресу: 220010, г. Минск, ул. Совет-ская,11, каб. 339.