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Доплата к пенсии за донорство

10.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— С октября 2017 года получаю досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда. Я — почетный донор, но за донорство к пенсии мне  ничего не платят. Правильно ли это?

Геннадий Николаевич, г. Несвиж.

Отвечает заместитель начальника управления — начальник отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Мухлынина:

— Правильно. Повышение пенсии донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь “Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь”, знаком почета “Почетный донор Республики Беларусь”, знаками “Почетный донор СССР”, “Почетный донор Общества Красного Креста БССР”, устанавливается только по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста. Размер повышения составляет 40 процентов минимального размера пенсии по возрасту. С 1.10.2019 эта величина составляет 23,09 руб.

“НН”.


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— С октября 2017 года получаю досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда. Я — почетный донор,
 
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