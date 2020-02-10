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«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

10.02.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Именитые актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для маленьких минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

В камерном зале собрались воспитанники единственного инклюзивного театра нашей страны, а также те, кто только задумался об театральной карьере. Юные актеры учились и как выражать эмоции языком тела, как правильно расслабляться на сцене.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Маргарита Тибец, учащаяся средней школы № 134:
Я занимаюсь в театральной студии уже шесть лет. Это перевернуло мою жизнь с ног на голову, и теперь она в основном состоит из театра.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Павел Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
Яны папрасілі, і мы пагадзіліся на гэта, каб у нас такі абаюдны кантакт адбыўся.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:
Акцёрскія практыкаванні нагадваюць гульні дзіцячыя. Гэта ўсё дапамагае твайму існаванню на сцэне. Гэта дапамагае таму, як ты чуешь партнёра, як ты адчуваешь атмасферу агульную. Адчуваць гледача нават, чуць, як ён рэагуе: ці рэагуе, ці не.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Финальным аккордом встречи стало совместное создание «живой скульптуры». А в конце месяца юные виртуозы на главной сцене Купаловского сыграют белорусскоязычный спектакль.

«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс

Люди в материале: Маргарита Тибец, Павел Харланчук, Кристина Дробыш
 
 
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Новости Беларуси. Именитые актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для маленьких минчан, сообщили в программе «Столичные...
 
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