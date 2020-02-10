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«Актёрские упражнения напоминают игры детские». В Купаловском провели мастер-класс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Именитые актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для маленьких минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В камерном зале собрались воспитанники единственного инклюзивного театра нашей страны, а также те, кто только задумался об театральной карьере. Юные актеры учились и как выражать эмоции языком тела, как правильно расслабляться на сцене.
Маргарита Тибец, учащаяся средней школы № 134:
Павел Харланчук, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:
Финальным аккордом встречи стало совместное создание «живой скульптуры». А в конце месяца юные виртуозы на главной сцене Купаловского сыграют белорусскоязычный спектакль.
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Новости Беларуси. Именитые актеры Купаловского театра провели мастер-класс по театральному мастерству для маленьких минчан, сообщили в программе «Столичные...
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