В Минске двое пьяных мужчин «заминировали» магазин и больницу

Источник материала: Аргументы и факты

Следственный комитет заявил о расследовании двух уголовных дел, связанных с ложным минированием. Первый инцидент произошел в октябре 2019 года. 65-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения зашел в ювелирный магазин и сел за стол, установленный в центре зала.

Гомеле В пациент «заминировал» больницу скорой медицинской помощи

Увидев, что сотрудники магазина заняты, чтобы обратить их внимание на себя, он поднял в руке неустановленный предмет и сообщил, что магазин заминирован. Работники незамедлительно обратились в милицию. В ходе осмотра помещений магазина взрывных устройств обнаружено не было.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. К мужчине применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Еще один похожий случай произошел вечером 10 января 2020 года. 35-летний мужчина позвонил в милицию и сообщил, что здание одной из больниц Минска заминировано. На место прибыли экстренные службы, взрывоопасных предметов обнаружено не было.

По данным следствия, в момент совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил минчанин в ходе допроса, после употребления спиртного он попросил своего друга отвезти его домой. Мужчина отказал ему, сославшись на то, что ехал в больницу за медицинской помощью. Обвиняемый обиделся на своего товарища и «заминировал» учреждение здравоохранения, в которое ехал его друг.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 340 УК Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Сообщается, что ранее обвиняемый уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.