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СМИ: На учениях по реализации закона о «суверенном Рунете» не получилось заблокировать Telegram

10.02.2020 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном Рунете», то есть систем фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).



Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, при установке оборудования у нескольких операторов возникли неполадки. При тестировании в ряде случаев было отмечено снижением скорости интернет-трафика, также указывается на падение уровня сигнала. Заблокировать Telegram не удалось, поскольку мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала. Один из операторов зафиксировал инцидент, который привел к прерыванию оказания услуг связи для абонентов.

В Минкомсвязи и Роскомнадзоре отказались от комментариев. Не комментируют ситуацию и представители операторов связи.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по результатам первых всероссийских учений по обеспечению устойчивой работы Рунета условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях по всему миру) и 50% атак через протокол Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). Время обнаружения каждой атаки составило в среднем 2-3 минуты.


Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете» 1 мая. Он вступил в силу 1 ноября. Расходы на реализацию документа оценивались более чем в 30 млрд рублей. Закон определил правила маршрутизации трафика. Также в нем прописана необходимость контроля за их соблюдением. Создается возможность централизованного управления Рунетом. Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России.

Большинство россиян критиковали идею «суверенного Рунета», среди прочего назвав этот проект «чебурнетом». Согласно опросам, более половины  россиян считают, что интернет в РФ должен развиваться как сеть, «объединяющая весь мир». Только 23% считают, что стране нужен «суверенный интернет». Тестирование оборудования для реализации закона началось в сентябре, один из участников первого пробного теста тогда говорил, что сначала «Сеть легла».
 
 
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Операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном Рунете», то есть систем...
 
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