"Суперраспространитель": бизнесмен невольно заразил коронавирусом 11 британцев в 3 странах

"Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Об этом сообщаетсо ссылкой на The Guardian.





Три недели назад, когда волна коронавируса еще была в зачаточном состоянии, мужчина средних лет из графства Восточный Сассекс отправился в Сингапур на конференцию.





Событие, организованное его фирмой, проходило в пятизвездочном отеле Grand Hyatt с 20 по 22 января. Британец был среди 94 делегатов - из 109 человек, которые приехали из-за рубежа. Среди иностранных делегатов был и житель города Ухань, где произошла вспышка заболевания.





Во время путешествия бизнесмен заразился коронавирусом, и через несколько дней после конференции, как полагают, передал заболевания еще по меньшей мере 11 британцам в трех странах, что вызывает обеспокоенность об опасности, которую представляют так называемые "суперраспространители".





После конференции британец поехал на французский горнолыжный курорт Les Contamines-Montjoie вблизи Монблана, где пробыл с семьей 24-28 января. Он вернулся в Британию рейсом easyJet из Женевы в Гатвик. Еще не зная о своем заболевании, которое имеет две недели инкубационного периода, мужчина вернулся домой и вечером 1 февраля посетил местный паб.





Лишь после того, как организаторы конференции сообщили британцу, что другой делегат заразился коронавирусом, он предупредил органы здравоохранения, которые впоследствии подтвердили положительный результат.





После этого начали определять всех, с кем он контактировал, чтобы выяснить, заражены ли они. Путешествия мужчины в этот период увеличивали количество потенциально зараженных людей.





В субботу министр здравоохранения Франции заявила, что пятеро граждан Великобритании, в том числе 9-летний ребенок, сдали положительный тест на коронавирус. Они остановливались в шале, которое посетил британец.





В воскресенье появилась информация о больном британце на испанской Майорке. Оказалось, что он также проживал на том же французском курорте с семьей до 29 января.





В понедельник было подтверждено, что еще четыре человека в Великобритании - трое мужчин и женщина - имеют положительный тест на коронавирус. По данным медиков, новые пациенты "имели контакты с ранее подтвержденным случаем в Британии, и вирус передался во Франции".





Бизнесмен находится в изоляторе больницы Сент-Томас в Лондоне. Продолжаются проверки людей, которые могли находиться с ним в контакте, в том числе пассажиров рейса из Женевы в Гатвик.