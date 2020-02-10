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В Москве пранкер разыграл приступ коронавируса
Источник материала: Партизан
В Москве в вагоне метро задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как передает
По факту случившегося отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ, предполагающим хулиганство.
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В Москве в вагоне метро задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД...
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