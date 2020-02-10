ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве пранкер разыграл приступ коронавируса

10.02.2020 19:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Москве в вагоне метро задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передает "Интерфакс", по ее словам, 2 февраля в вагоне поезда метро, направлявшегося от станции "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, изображая внезапно случившийся приступ. При этом его сообщники кричали фразы о том, что у него якобы коронавирус, вызывая панику среди других пассажиров. Далее этот ролик выложили на одном из интернет-ресурсов.

По факту случившегося отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ, предполагающим хулиганство.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве в вагоне метро задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика