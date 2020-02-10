В Москве пранкер разыграл приступ коронавируса

Как передает, по ее словам, 2 февраля в вагоне поезда метро, направлявшегося от станции "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, изображая внезапно случившийся приступ. При этом его сообщники кричали фразы о том, что у него якобы коронавирус, вызывая панику среди других пассажиров. Далее этот ролик выложили на одном из интернет-ресурсов.