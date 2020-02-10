Рост продаж печатной прессы, новые книги и международное сотрудничество. В Министерстве информации Беларуси состоялась итоговая коллегия

Источник материала: Вороновская газета





10 февраля в РУП «Дом прессы» состоялось заседание коллегии Министерства информации Республики Беларусь на тему «Об итогах работы отрасли в 2019 году и основных задачах Министерства информации на 2020 год».

С докладом выступил Министр информации Александр Карлюкевич

Министр отметил, что в 2019 году отрасль выполнила задания, установленные Постановлением Совета Министров от 22 января 2019 г. № 45 ”О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2019 год“. Также выполнено задание по импортозамещению. Обеспечен опережающий рост производительности труда над ростом заработной платы. Организации, входящие в систему Министерства, не имели задолженности по платежам в бюджет.

Министерством были разработаны информационные стратегии по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактики алкоголизма. В целях повышения эффективности работы государственных СМИ, их роли в формировании общественного мнения были организованы и совместно с заинтересованными успешно проведены 15 республиканских творческих конкурсов по освещению основных направлений развития страны.





Активно развивалось международное сотрудничество. С руководителями зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Беларуси, проведено 14 встреч, обсуждены взаимовыгодные направления сотрудничества в медийной сфере. Прошли переговоры с представителями БДИПЧ ОБСЕ, ООН (ПРООН), делегациями союзов журналистов ряда стран. Проводилась активная работа по разъяснению в государственных СМИ Целей устойчивого развития и информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках ЦУР.

По состоянию на 1 января 2020 года в Государственном реестре средств массовой информации зарегистрировано 1614 печатных СМИ, 9 информационных агентств, 20 сетевых изданий и 270 электронных СМИ. Абсолютное большинство печатных СМИ – негосударственные – 1179, государственных – 435, сообщил Александр Карлюкевич .

Говоря о работе телерадиокомпаний, Министр отметил, что «важное значение в развитии и продвижении белорусских телевизионных и радиовещательных СМИ играет выверенная информационная политика и промоутирование своего продукта». В пример была приведена деятельность Белтелерадиокомпании, которая, выступая в качестве редакции 7 телепрограмм и 5 радиопрограмм, обеспечила собственную тематическую направленность каждой из них. В 2019-м увеличилась доля телесмотрения у программ ”Беларусь 1“, ”Беларусь 2“, ”Беларусь 3“. Отмечен рост – у телепрограмм ”ОНТ“ и ”СТВ“.

При этом Александр Карлюкевич подчеркнул, что к декабрю 2020 года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не менее 30 процентов контента белорусского (национального) производства в соответствии с Законом Республики Беларусь ”О средствах массовой информации“ в редакции от 17 июля 2018 года. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов – создавать новые проекты, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей.

Большое значение в реализации государственной информационной политики имеет также распространение белорусского информационного продукта на зарубежные страны телеканалом ”Беларусь 24“ и международным радио ”Беларусь“. ”Беларусь 24“ вещает круглосуточно, объем национального контента – 95%. На конец 2019 года в зоне уверенного приема сигналов спутников, распространяющих телеканал, находились более 100 стран мира на 4 континентах.

В 2019 году кабельных сетях распространялось 269 иностранных телепрограмм. Министерством было выдано 155 разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в области вещания.

Принимались решения об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, размещающим ненадлежащую рекламу, информацию о реализации наркотических средств, пропагандирующим порнографию, насилие, публикующим экстремистские материалы.





Была усилена и контрпропагандистская работа по материалам деструктивных СМИ. В эфире телеканала ”Беларусь 1“ центральной площадкой для развенчания и опровержения фейковых новостей стала программа ”Клуб редакторов“. Выпуски, посвященные данной тематике, выходили в программах ”Главный эфир“, ”Панорама“. Телеканал ”ОНТ“ запустил проект ”Антифейк“. На телеканале СТВ опровержение фейковых новостей осуществлялось в программах ”Неделя“. Активно работали БелТА, ”СБ. Беларусь сегодня“.

«Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи – объективную, правдивую журналистику. Это – базис информационной безопасности страны» – подчеркнул Министр.

В отношении деятельности республиканских печатных СМИ было отмечено, что лидерами являются издательские дома ”Беларусь сегодня“ и ”Звязда“.

На сайте сетевого издания sb.by в 2019 году суммарно было зафиксировано более 68,7 миллиона(!) пользователей, что на 56% больше по сравнению с 2018 годом. На базе Издательского дома ”Беларусь сегодня“ функционирует телестудия ”Интернет-телевидение СБ ТВ“. В 2019 году создано более 870 онлайн-трансляций и видеоматериалов. Видеозаписи, опубликованные в соцсетях, за этот период суммарно набрали 16,5 миллионов просмотров.

Издательский дом ”Звязда“ успешно реализует проекты: ”Мясцовае самакіраванне“ (газета для избирателей и депутатов местных советов); молодёжная тематика освещается в приложении ”Чырвонка. Чырвоная змена“; газета ”Союз–Евразия“ – издание для стран ЕАЭС – площадка (и в печатной, и в web–версии), отражающая позицию Беларуси в этом интеграционном образовании.

Большое внимание в 2019 году уделялось региональным государственным СМИ.

Совместно с факультетом журналистики Белгосуниверситета были проведены научно-исследовательские мониторинги всех 136 государственных районных газет. По заказу Министерства Центр социологических и политических исследований БГУ также провел социсследование по тематике деятельности местных изданий.

По результатам данных исследований всем редакциям районных изданий и их учредителям направлен контент-анализ по каждому СМИ с конкретными рекомендациями и предложениями по улучшению содержания, дизайна газет, ведению сайтов, работы в социальных сетях.

В 2019-м году в каждой из областей состоялись семинары ”Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентноспособность на медиарынке“.

«Позитивные результаты уже есть, и данная работа должна быть продолжена», – отметил Александр Карлюкевич. Он обозначил общие, характерные для всех областей проблемы районной прессы, назвал конкретные направления деятельности региональных изданий, над решением которых редакции должны работать в тесном взаимодействии со своими учредителями.

В докладе Министра были также отмечены основные направления работы РУП ”Белсоюзпечать“ и ОАО ”Белкнига“, которые помогают формировать и наполнять информационное пространство страны.

Проводимая на Белсоюзпечати модернизация, создание автоматизированной системы, обновление торговой сети в виде замены торговых киосков на многофункциональные павильоны дают позитивный результат. В новых павильонах реализация печатных СМИ увеличивается до 50%, в 3 раза расширяется ассортимент книжной продукции.

Основными приоритетами деятельности ОАО ”Белкнига“ в 2019 году было расширение книготорговой сети и ассортимента предлагаемых товаров, оптимизация кадрового состава при одновременном повышении его квалификации, что позволило обеспечить рентабельность предприятия.

В 2019 году издательствами было выпущено 9 619 наименований книг и брошюр общим тиражом порядка 26 миллионов экземпляров. При этом сохранились складские запасы книжной продукции. Издателям и книжной торговле было указано на необходимость активнее ”сокращать дистанцию“ с конечными покупателями, стимулировать интерес к чтению, предлагать новые концепции реализации продукции.

Игорь Петришенко: потенциал роста у отрасли есть

Заместитель Премьер-министра в своем выступлении отметил, что в 2019 году Министерство со своими задачами в целом справилось.

Национальный рынок масс-медиа развивается в соответствии с современными реалиями. Искренняя и последовательная позиция Беларуси слышна в мире. Существенно укреплен позитивный имидж страны на международной арене. Этому способствовали и успехи Министерства в организации освещения различных крупных мероприятий республиканского и международного уровня

Заместитель Премьер-министра особо отметил, что к концу нынешнего года все зарегистрированные Мининформом телеканалы должны обеспечить в ежемесячном объеме вещания выпускаемых ими программ объем национального (белорусского) контента не менее 30 процентов. Это должны быть интересные, наполненные, авторские программы. Как серьезные, аналитические, так и развлекательные. Одна из стратегических задач телеканалов – продвигать контент через интернет. Изучать свою аудиторию, её запросы, на основании которых строить тактические планы и вырабатывать стратегии.

Игорь Петришенко обратил внимание на необходимость привести деятельность радиовещательных СМИ, которых в стране зарегистрировано порядка 170, в соответствие с законодательными нормами. В ближайшее время завершить создание Ассоциации радиовещателей, консолидировать их деятельность, ускорить работу по развитию национальной сферы радиовещания.





Говоря о работе печатных средствах массовой информации, Игорь Петришенко отметил, что «традиционным СМИ необходимо прилагать максимум усилий, чтобы удержать свою аудиторию, и в этой работе нельзя ограничиваться только сайтами. Издания, в первую очередь региональные, должны работать в соцсетях, создавать свои сообщества. Активно и качественно проводить цифровую трансформацию газет, возвращать, вновь завоевывать свою аудиторию через совершенствование контента, через развитие сайтов, продуктивную работу в соцсетях».

Вице-премьер подчеркнул: «требования к информации, размещаемой на сайтах и в соцсетях, – оперативность, сжатость, визуальность. Это очевидно, понятно и однозначно. Другого не дано. Но, что не менее важно, – нужно научиться зарабатывать самим, особенно – в Интернете. Нельзя рассчитывать на бюджетные дотации. Это задача не только Министерства, но в первую очередь – учредителей изданий – областных и районных исполкомов и советов».

Игорь Петришенко также отметил, что учредителями пущены на самотек острые кадровые вопросы. Министерству следует жестко поставить вопрос перед учредителями местных газет: в течение 2020 года всем руководителям региональных государственных СМИ, не имеющим журналистского образования, повысить квалификацию, пройти обучение на соответствующих курсах. Облисполкомам и райисполкомам создать все необходимые условия для привлечения в районные газеты молодых журналистов.

Отдельно Заместитель Премьер-министра остановился на информационной работе органов государственного управления. «Информация о деятельности министерств, которая подается в СМИ, носит по большей части нейтральный характер. Вижу в этом недостаточно эффективную информационную работу самих госорганов, – сказал Игорь Петришенко. – Не используются возможности масс-медиа для формирования собственного положительного имиджа. То же касается и наполнения сайтов госорганов. Нет пояснений компетентных должностных лиц и экспертных мнений, недостаточно справочной информации».

В отношении экономики было отмечено, что в 2019 году в отрасли снизилась рентабельность продаж, товарооборот, чистая прибыль уменьшилась почти на 7%. Три организации, входящие в систему Мининформа, не обеспечили безубыточный уровень работы. «Который год, к примеру, ”притчей во языцех“ остается деятельность ОАО ”Могилевсоюзпечать“. Его неплатежеспособность уже приобрела устойчивый характер. На 1 января 2020 года чистый убыток от его деятельности увеличился чуть ли не в 50 раз (!) – с 19 до 900 тысяч рублей».

Игорь Петришенко отметил позитивные результаты деятельности ОАО ”Белкнига“ и РУП ”Белсоюзпечать“ по расширению торговых сетей и внедрению новых форм их работы. Но необходимо активнее развивать интернет-торговлю, проводить автоматизацию торговых сетей, выстраивать прямые отношений с поставщиками продукции. «Требуется также реальное совершенствование книготорговли в части взаимодействия с государственными издательствами в целях продвижения белорусской книги, – сказал вице-премьер.– Необходимо наладить конструктивное взаимодействие с Минкультуры в части закупок публичными библиотеками социально значимых изданий. Определиться, как дальше будет идти работа по поставкам и продаже книг в систему Минобразования».

Мининформу совместно с Минобразованием было поручено разработать сбалансированный по времени график выпуска учебников. Обращено внимание на необходимость обеспечить равномерную загрузку издательских и полиграфических предприятий, осуществляющих выпуск учебной литературы. Подчеркнуто, что переносы сроков либо вообще отмена запланированных тендеров на издание учебников, как случалось ранее, недопустимы.

«Я абсолютно убежден: можно и нужно работать эффективнее с большей отдачей и на более высоком уровне. Резервы, потенциал роста у отрасли есть», – подчеркнул Игорь Петришенко.

Екатерина Серафинович: сайт – не печатная версия газеты

В своем выступлении на коллегии редактор «Лідскай газеты», член Совета Республики Национального собрания Екатерина Серафинович поделилась полезным опытом успешного продвижения сайта, работы в социальных сетях.

Сайт газеты был обновлен с привлечением профессионалов в 2017 году. Началась системная работа над механизмом регулярной и оперативной подачи новостей, написания уникального контента именно для сайта, привлечению посетителей из социальных сетей.





Новая версия сайта с современным дизайном дала посетителям возможность не только узнавать актуальную информацию, но и пользоваться афишей, справочными материалами, задать вопрос специалистам, подать объявление, резюме, просмотреть имеющиеся в районе трудовые вакансии.

При этом сайт все больше отличался от печатной версии издания. Часть материалов, в основном событийных репортажей, размещенных на его площадке, сегодня вовсе не повторяется в газете. Публикуются фоторепортажи с производств, видеосюжеты с различных мероприятий, видеоопросы.

Посещаемость сайта «Лідскай газеты» уже составляет 12-14 тысяч уникальных посетителей в сутки (до обновления – порядка 3,5 тысяч). Сохраняется тенденция к еще большему охвату аудитории. Растет число подписчиков аккаунтов и сетей – общее количество уже более 21,5 тысячи. Их привлекательность в том, что они практически не дублируются.

В конце 2019 года редакция создала свой Телеграмм-канал. В январе 2020 года образована редакция интернет-ресурса, в которую входят два профессиональных журналиста. Сотрудники редакции ориентированы на наполнение ресурса актуальной информацией ежедневно, включая выходные дни. Готовятся эксклюзивные сообщения, имеющие отношение как к Лидскому региону, так мониторятся и другие сайты в поисках информации, которая может быть интересна и востребована.

Екатерина Серафинович подчеркнула, чтобы самостоятельно организовать весь процесс, нужно знать тонкости множества механизмов: правила программирования, верстки, формирования контента, размещения и подачи информации, проведения PR-кампаний. Причем при выборе инструментов раскрутки следует помнить, что здесь не работает принцип «чем больше, тем лучше». Некоторые методы попросту несовместимы, тогда как другие показывают отличный результат «групповой» работы. Кроме общих правил продвижения сайта, есть и частные, те, которые будут работать для конкретного интернет-ресурса. И с этим трудно справиться самостоятельно – лучше довериться профессионалам.

Игорь Дудич: в программе модернизации Белсоюзпечати – продвижение национальных изданий

О новой программе модернизации РУП «Белсоюзпечать» на коллегии рассказал Генеральный директор предприятия Игорь Дудич.

Торговая сеть Белсоюзпечати насчитывает более тысячи объектов.

В 2019 году началась работу по их модернизации Установлено 19 многофункциональных торговых павильонов с новым дизайном, из них в Минске – 15. За счет расширения площади выкладки и применения формы самообслуживания в новых павильонах ассортимент книжной продукции увеличивается в 3 раза, реализация печатных изданий – почти в половину, рост товарооборота и заработной платы – в 1,5 – 2 раза, повышается качество обслуживания и условий труда.

На 2020 – 2025 годы разработана программа развития и модернизации торговой сети Белсоюзпечати, предусматривающая поэтапную установку более 300 современных торговых объектов во всех регионах страны. Это позволит обеспечить безусловное выполнение ключевых показателей бизнес-планов предприятия (чистая прибыль, рентабельность продаж), опережающие темпы роста производительности труда над темпами роста заработной платы, продвижение национальных печатных изданий.

Игорь Маланяк: новые цифровые технологии повышают конкурентоспособность

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа» в 2019 году все основные показатели бизнес-плана выполнены с превышением, рассказал в своем выступлении на коллегии директор предприятия Игорь Маланяк.

Основным направлением деятельности предприятия является выпуск книжной продукции. Имеющиеся полиграфические мощности позволили в 2019 году занять доминирующую позицию в выпуске учебников – 76% от общего количества изданных в республике.

Кроме того в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации предприятия в декабре минувшего года установлена листовая офсетная печатная машина немецкого производства. Завершены монтаж и пусконаладочные работы. Ввод её в эксплуатацию позволит оперативно и качественно изготавливать как большие тиражи, так и малотиражную продукцию. В ближайшее время планирует также внедрить современные технологии цифровой печати в целях повышения конкурентоспособности комбината при изготовлении небольших тиражей.

Геннадий Егоров: поднимать авторитет прессы и престиж профессии

О необходимости поднимать авторитет местной прессы, престиж журналистской профессии говорил в своем выступлении на коллегии Министерства информации Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров. Он отметил, что решение вопроса пополнения кадров редакций СМИ области специалистами с профессиональной подготовкой видит через направление по целевому обучению, создание резерва журналистских кадров, в том из числа наиболее мотивированной и способной к творческой деятельности молодежи. Для привлечения молодых специалистов в региональные СМИ нужно поднимать уровень заработной платы, материально-техническую оснащенность редакций, предоставлять возможность получения жилья на приемлемых условиях.

За вклад в развитие отрасли

За активную работу по реализации задач государственной информационной политики, значительный личный вклад в развитие сферы средств массовой информации почетными грамотами Министерства информации на коллегии были награждены: начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова, главный редактор «Лідскай газеты» Екатерина Серафинович, начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Белкнига» Татьяна Косменко, корреспондент ИД «Беларусь сегодня» Светлана Михович, главный редактор студии радио Национального МГТРК “Мир” в Республике Беларусь Алексей Адашкин, декан факультета принттехнологий и медиакоммуникаций Белорусского государственного технологического университета Татьяна Долгова, главный редактор еженедельника “Аргументы и факты в Белоруссии” Игорь Соколов, корреспондент дирекции специальных проектов ЗАО “Столичное телевидение” Анастасия Макеева.









В коллегии приняли участие: Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Марзалюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич, председатель белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев.

Кроме членов коллегии и руководителей структурных подразделений Министерства информации в заседании участвовали: представители Аппарата Совета Министров и Комитета государственного контроля, министерств культуры, связи и информатизации, спорта и туризма, труда и социальной защиты, образования, финансов, обороны, руководители главных управлений идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов и Минского горисполкома, ведущих государственных средств массовой информации, подведомственных организаций Мининформа и общественных организаций, главные редакторы региональных СМИ.