Михаил Захаров: «Есть у нас доброжелатели. Скоро назову фамилию»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров в интервью hockey.by подвел итоги турнира в Словакии, на котором наша команда уступила хозяевам (3:4) и резерву сборной России (0:1), а также рассказал об организационных проблемах.



Фото: hockey.by

— Турнир был очень хороший. Смотрелись мы довольно прилично: и у словаков могли выигрывать, и у россиян. Со словаками вообще игра была равная, хотя, конечно, во втором периоде мы действовали не очень хорошо. Были моменты у Стефановича, но он сначала в штангу попал, а потом мимо бросил.

Отмечу игру Шостака — очень хорошо смотрелся, молодец! Он доказывает, что в свое время сделал правильный выбор, уехав в МХЛ. Если бы не эта лига, он бы никогда не достиг теперешнего уровня. Если бы не МХЛ, Шостака бы у нас сегодня не было. Впереди еще чемпионат мира — посмотрим, как он там себя покажет. 19 лет парню. В первом периоде с россиянами мы очень серьезно проиграли по броскам, а Шостак оставил нас в игре. То же самое было в ноябре в Латвии. Когда он настраивается, он очень прилично стоит.

— Можно ли сделать вывод, что Шостак гарантировал себе место на чемпионате мира?

— Мы хотим его видеть, но все же знают, что есть подводные камни. Гарантирует он себе место тогда, когда в самолете будет лететь в Швейцарию. Но из-за бюрократического аппарата он не смог сыграть на молодежном чемпионате мира.

— Но теперь-то все в порядке?

— Жизнь покажет.

— Вопросы по Шостаку следует адресовать Министерству спорта?

— Конечно. Прочитал интервью пресс-секретаря Министерства, и показалось, что человек просто не понимает, о чем говорит. Он не владеет информацией и просто обманул всех. Но я с этим человеком лично не знаком.

— Шостак хорош, а что с остальными вратарями?

— Этот вопрос лучше Дмитрию Леонидовичу [Карпикову] задать. Вроде бы он рассматривает пять или шесть вратарей — я в эту линию не лезу. Я могу что-то рекомендовать, но решение за ним. Считаю, в Словакии он все правильно сделал.

— После выступления в Словакии появилась какая-то тревога?

— Нет, ничего подобного. Во-первых, мы хотели проверить резерв, во-вторых, у нас были серьезные соперники из элиты мирового хоккея. Да и вы же сами видите, что мы были не в сильнейшем составе.

Итог получился позитивный: посмотрели новых игроков, просмотрели кандидатов. Все отлично, увидели то, что хотели увидеть.

— Кодола справился с функциями капитана команды?

— Он молодец, был лидером — все это видели. Хорошо справлялся с функциями центрфорварда. Очень хорошее катание, здорово двигается, шайбу у него вообще не отобрать. Хотя, наверное, он немного не ожидал, что придется в первом звене играть.

— Сформировались ли какие-то сочетания перед чемпионатом мира?

— В голове — да. Кандидатов много — и все хотят поехать на чемпионат мира.

— Минское «Динамо» несколько раз заявляло о том, что будет готовить молодых игроков. Несколько таких хоккеистов было сейчас в вашей сборной. Что скажете по ним?

— Минское «Динамо» — это минское «Динамо». Вопросы по этой команде вам лучше задать Дмитрию Баскову. Турнир в Словакии — не показатель. О чем можно говорить, если в десятке худших игроков КХЛ по показателю полезности пятеро игроков минского «Динамо». Вопросов больше, чем ответов. Чтобы о чем-то можно было говорить, нужно забрасывать хотя бы шайб десять за сезон. И показатель полезности у того же Еременко должен быть не «-20», а хотя бы «+5». Вот и весь сказ.

— Перед чемпионатом мира не возникнет проблем организационного плана?

— Федерация делает все возможное, хотя сейчас все в запущенном и блеклом состоянии. У администраторов даже станков нормальных нет. Что-то у «Юности» берем, что-то у «Динамо». Я удивлен, что на складе ничего нет, хотя при Рачковском деньги в федерации были большие. У пресс-атташе даже фотоаппарата нормального нет.

— К чемпионату мира будете готовиться на «Чижовка-Арене»?

— Конечно! «Минск-Арена» исключена! Она не подходит для подготовки национальной команды. Только на «Чижовке». Тем более, на «Минск-Арене» надо делать ремонт перед чемпионатом мира — там уже лет 14 ничего не делали.

Но вообще удивительно, что у национальной сборной нет своего дома. Даже присесть негде. Но сейчас все двигается в позитивном ключе. Мэр нам помогает.

— Как так вообще вышло, что у команды была очень долгая дорога в Словакию?

— Это в последний момент решилось. Мы не ожидали. В прошлом году на этот турнир команда летела чартером. Хотя раньше мы и на олимпийский турнир летели обычным рейсом. И на чемпионат мира в мае регулярным полетим. Почему мы планировали сейчас чартер? Потому что до Попрада напрямую не долететь. Вот мы и хотели добраться до Словакии не в полночь, а хотя бы успеть там потренироваться. Есть у нас доброжелатели, которые поставили нас в такие рамки. Фамилию называть не хочу. Но скоро назову, не переживайте.

Если бы условия были немного другими, я уверен, что словаков мы бы обыграли. Да и перед россиянами совсем другое восстановление было бы — и с ними побились бы.

— Перед чемпионатом мира сборная сыграет с Латвией, Казахстаном и Германией.

— Хорошие будут матчи — в этом я уверен. Со всеми предстоит очень непросто. Казахи крепкую команду к нам привезут, немцы перед чемпионатом мира будут в полной боевой готовности, латыши тоже хороши. Да и у нас состав будет немного другой: рассчитываем на приезд Сушко и Шаранговича — парни горят желанием сыграть за сборную. Со всеми мы держим связь.

— В пятницу Дмитрий Басков заявил, что готов сделать «Динамо» первым частным клубом. Как вам такая идея?

— Это утопия. Мне кажется, у нас это очень сложно осуществить.