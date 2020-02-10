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Принц Гарри облысел после свадьбы

10.02.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Принц Гарри облысел и посетил клинику по восстановлению волос. Об этом сообщает издание The Sun.

Журналисты утверждают, что 35-летний герцог Сассекский сделал пересадку волос в престижной лондонской клинике Philip Kingsley Trichological Clinic в конце 2019 года.



По данным источников издания, визит принца Гарри в клинику произвел фурор.

Опрошенный журналистами эксперт утверждает, что залысина принца увеличилась вдвое со дня свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года. Однако, по его словам, в 2020 году волос на голове герцога Сассекского стало гораздо больше.

Специалист по пересадке волос Азим Шахмалак (Asim Shahmalak) в беседе с журналистами предположил, что на пересадке волос могла настоять супруга принца Гарри Меган Маркл: «Она была голливудской актрисой и потому знает, как важно выглядеть хорошо. Очень многие мои клиенты приходят на прием под давлением своих девушек, которые не хотят встречаться с лысыми мужчинами».

Шахмалак добавил, что принц Гарри начал лысеть значительно позже брата, принца Уильяма, однако, вероятно, «скоро догонит его».
 
 
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Принц Гарри облысел и посетил клинику по восстановлению волос. Об этом сообщает издание The Sun.
 
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