По материалам сайта www.minsknews.by
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Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района
Источник материала: Полымя
По материалам сайта www.minsknews.by
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Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района
По материалам сайта www.minsknews.by
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