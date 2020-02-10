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Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района

10.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района

Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района

Академик, доктор биологических наук Николай Ламан рассказывает об истории своей малой родины — деревне Загорье Кореличского района

По материалам сайта www.minsknews.by

 

 
 
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