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«Здесь нечему ломаться и нечему гореть». ППШ попытались уничтожить стрельбой

10.02.2020 18:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты концерна «Калашников» продолжают (или хотя бы пробуют) разрушать оружие. На этот раз непрерывной стрельбой попытались сломать легендарный пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной. Получилось не очень: несмотря на почти тысячу отстрелянных патронов, ППШ «выжил».

«Отдача как у мелкашки», — прокомментировал эксперт в начале стрельбы. Это и неудивительно: солидная масса оружия и сравнительно скромная пороховая навеска в патронах 7,62×25, приводят к тому, что оружие во время огня почти не болтает. Всего планировалось отстрелять 913 патронов в секторных и барабанных магазинах.

«Я не вижу дыма и не чувствую изменений», — говорит стрелок, когда количество выпущенных пуль дошло до 422. «Автомат бы уже дымил», — комментирует он после 562 выстрелов.

Первые признаки, что с оружием что-то происходит, появляются только после 597 отстрелянных патронов — идет дым в районе дульного среза. Однако на протяжении следующих сотен выстрелов ровно ничего не происходит, и снаряженные магазины подходят к концу. И только в районе 900-й выпущенной пули начинаются реальные проблемы. Патрон регулярно утыкается то в казенник, то выше ствола, и в стрельбе происходят задержки.

Однако эксперт объясняет — дело, видимо, в низком качестве магазина, а не пистолета-пулемета (что, в принципе, неудивительно — барабанные магазины для ППШ часто имели проблемы).

Магазин все-таки удается дострелять, после чего сотрудник «Калашникова» разбирает оружие и осматривает на предмет повреждений. Таковых не обнаруживается. «Здесь нечему ломаться и нечему гореть», — объясняет надежность пистолета-пулемета эксперт. Дав оружию чуть остыть, он выпускает еще один магазин на 71 патрон непрерывной очередью.

Пистолет-пулемет Шпагина — один из самых распространенных ПП Второй мировой войны, всего выпущено больше 6 миллионов экземпляров. За надежность, скорострельность и вместительный магазин оружие очень ценилось бойцами.

 
 
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Основной пистолет-пулемет Красной армии в Великой Отечественной оказался крепким орешком.
 
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