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Великий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть
Источник материала: Партизан
Великий пост установлен в честь Самого Спасителя. Он является самым строгим и длится 48 дней.
Великий пост 2020 – календарь питания / фото: x-vymir.com
Великий пост – это самый строгий и значимый пост в церковном календаре. Дата его начала зависит от главного праздника богослужебного года – Пасхи, который каждый год отмечается в разные числа. Поэтому Великий пост не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы, пишет
Какого числа начинается пост в 2020 году
Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи. Поскольку в этом году православная Пасха приходится на 19 апреля, то Великий пост начинается в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу, 18 апреля. То есть, этот пост длится 48 дней.
Что можно есть в Великий пост
Великий пост установлен в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого 48-дневного поста установлена в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.
С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. Семь недель поста верующим в целом рекомендуется воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют только маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.
В Чистый понедельник, первый день Великого поста, принято полное воздержание от пищи. В остальные дни питание должно быть следующим: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – можно вареные блюда без растительного масла; суббота, воскресенье – разрешена пища с растительным маслом, а также немного вина.
На Великий пост приходятся несколько православных праздников: Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни также можно отойти от строгих ограничений в еде и подать на стол рыбное блюдо с бокалом вина.
Меню Великого поста: календарь питания по дням
2 марта – полный отказ от употребления пищи.
3 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
4 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
5 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
6 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
7 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
8 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
9 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Что нельзя есть в Великий пост / фото: kleo.ru
10 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
11 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
12 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
13 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
14 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительн ого масла).
15 марта – горячая пища с растительн маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
16 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
17 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
18 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
19 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
20 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
21 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
22 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
23 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
24 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
25 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
26 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
27 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
28 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
29 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
30 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
31 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
1 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
2 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
3 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
4 апреля – горячая пища с маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла).
5 апреля – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
6 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
7 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
8 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Великий пост – важнейший период для христиан, во время которого люди проверяют и воспитывают себя. На протяжении этого поста верующие не только придерживаются пищевых ограничений, его целью является покаяние и духовное очищение.
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Великий пост установлен в честь Самого Спасителя. Он является самым строгим и длится 48 дней.
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