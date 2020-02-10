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В редакции газеты «Полымя» наградили победителей фотоконкурса «Символ 2020 года»

10.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В редакции газеты «Полымя» наградили победителей фотоконкурса «Символ 2020 года»

В редакции газеты «Полымя» наградили победителей районного фотоконкурса «Символ 2020 года». По версии народного голосования, проведенного на сайте газеты «Полымя», в тройку сильнейших вошли Мария и Екатерина Белые, Дарья Мокат и Карина Есьман.

Юных фотолюбителей поздравили главный редактор учреждения «Редакция газеты «Полымя», заместитель председателя Кореличской РО РОО «Белая Русь» Инна Лейко и исполняющий обязанности первого секретаря Кореличского райкома «Белорусский республиканский союз молодежи» Аксинья Ждан.

В редакции газеты «Полымя» наградили победителей фотоконкурса «Символ 2020 года»

Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Инна ЛЕЙКО

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В редакции газеты «Полымя» наградили победителей районного фотоконкурса «Символ 2020 года». По версии народного голосования, проведенного на сайте газеты «Полымя»,
 
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