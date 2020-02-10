В редакции газеты «Полымя» наградили победителей фотоконкурса «Символ 2020 года»

В редакции газеты «Полымя» наградили победителей районного фотоконкурса «Символ 2020 года». По версии народного голосования, проведенного на сайте газеты «Полымя», в тройку сильнейших вошли Мария и Екатерина Белые, Дарья Мокат и Карина Есьман.
Юных фотолюбителей поздравили главный редактор учреждения «Редакция газеты «Полымя», заместитель председателя Кореличской РО РОО «Белая Русь» Инна Лейко и исполняющий обязанности первого секретаря Кореличского райкома «Белорусский республиканский союз молодежи» Аксинья Ждан.
Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.
Инна ЛЕЙКО
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