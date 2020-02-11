Служба в армии будет вознаграждена льготами при поступлении и распределении

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Кроме того, она будет зачисляться в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию. Соответствующий указ 10 февраля подписал президент.

Указ 48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве" предусматривает, что с 1 января этого года за срочников будет осуществляться уплата обязательных страховых взносов – это позволит зачислять время службы в страховой стаж при достижении пенсионного возраста, наступлении инвалидности или потери кормильца.

Кроме того, срочникам и резервистам предоставят дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Если средний балл в аттестате у них будет не ниже 6 баллов, им не придется оплачивать обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях и на курсах. По окончании учебного заведения отслужившиеся в армии также будут иметь преимущества при выборе места работы при распределении.

За членами семей срочников будет сохранено право проживать в общежитиях на весь период срочной военной службы.

Напомним, ранее в Беларуси были изменены критерии оценки здоровья призывников.