Источник материала: Tut.by

В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser, не уступивший ему дорогу.

Авария произошла около шести часов вечера 10 февраля, сообщает портал gorod214.by.



Фото предоставлено Новополоцким ГОВД

Женщина за рулем Toyota Land Cruiser возле дома № 6 на улице Блохина при повороте налево не уступила дорогу трамваю, который ехал в попутном направлении.

В момент аварии трамвай ехал в депо, пассажиров в салоне не было. Водители не пострадали, но оба транспортных средства повреждены, рассказала представитель новополоцкой ГАИ Надежда Касперович.