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В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser, не уступивший ему дорогу.
Женщина за рулем Toyota Land Cruiser возле дома № 6 на улице Блохина при повороте налево не уступила дорогу трамваю, который ехал в попутном направлении.
В момент аварии трамвай ехал в депо, пассажиров в салоне не было. Водители не пострадали, но оба транспортных средства повреждены, рассказала представитель новополоцкой ГАИ Надежда Касперович.
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Авария произошла около шести часов вечера 10 февраля.
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