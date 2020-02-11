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В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser

11.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser, не уступивший ему дорогу.
Авария произошла около шести часов вечера 10 февраля, сообщает портал gorod214.by.


Фото предоставлено Новополоцким ГОВД

Женщина за рулем Toyota Land Cruiser возле дома № 6 на улице Блохина при повороте налево не уступила дорогу трамваю, который ехал в попутном направлении.

В момент аварии трамвай ехал в депо, пассажиров в салоне не было. Водители не пострадали, но оба транспортных средства повреждены, рассказала представитель новополоцкой ГАИ Надежда Касперович.

 
 
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Авария произошла около шести часов вечера 10 февраля.
 
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