Глобальное потепление может привести к похолоданию в Западной Европе

Источник материала: Tut.by

Новое исследование NASA показывает, что морские течения в Арктике ускоряются и становятся более турбулентными в результате быстрого таяния льда. Но если многолетние ветры изменят направление, может так случиться, что огромное количество талой воды, выпущенной в Атлантику, вызовет «малый ледниковый период», изменив климат полушария и, в частности, Западной Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org со ссылкой на Nature Communications.



Фото: Алекче

Ученые проанализировали данные, собранные за 12 лет спутниками, наблюдавшими за круговым течением Бофорта (Beaufort Gyre), и пришли к выводу, что таяние ледников и образование большого количества холодной пресной воды может изменить течение в Атлантическом океане и охладить климат Западной Европы.

Круговое течение Босфора поддерживает полярную среду в равновесии, сохраняя пресную воду у поверхности океана. Ветер дует по часовой стрелке вокруг Северного Ледовитого океана, к северу от Канады и Аляски, где он естественным путем собирает пресную воду от тающих ледников, стоков и осадков.

Эта пресная вода важна для Арктики отчасти потому, что она находится поверх более теплой соленой и помогает защитить морской лед от таяния, что, в свою очередь, позволяет регулировать климат Земли. Затем течение медленно освобождает эту пресную воду в течение десятилетий, позволяя потокам Атлантического океана уносить ее в небольших количествах.

Но с 1990-х в круговороте накопилось около восьми тысяч кубических километров пресной воды. Причиной этого является потеря морского льда летом и осенью. Этот многолетний спад арктического ледяного покрова в летнее время в Арктике и привел к тому, что круговое течение Босфора стало более подверженным ветру.

Если многолетний западный ветер изменит направление, то течение начнет вращаться против часовой стрелки, что высвободит огромное количество холодной воды в Атлантику и изменит региональный климат. При этом подчеркивается, что ранее ветры в этом регионе меняли направление каждые пять-семь лет.

Как отмечается в исследовании, если в Босфоре возникнет избыток пресной воды, это потенциально может замедлить его циркуляцию, что вызовет последствия для климата всего полушария, особенно для Западной Европы. Поэтому ученые внимательно наблюдают за течением.

Также подчеркивается, что повышенная турбулентность способствует смешиванию теплой и холодной воды, что тоже влияет на ускоренное таяние льда и, соответственно, пищевую цепочку и дикую природу в Арктике.