Северинец: Власти не зарегистрируют единого кандидата от оппозиции









Об этом заявил 10 февраля на заседании экспертного клуба «Профессионально об актуальном» центра «Европейский диалог» в Минске





Политик напомнил, что во время парламентской кампании 2019 года не были зарегистрированы инициативные группы единственных представителей оппозиции в

Палате представителей прошлого созыва – Анна Канопацкой и Елены Анисим. Значит, по его словам, велика вероятность того, что не будет зарегистрирован и оппонент действующего главы государства на президентских выборах, передает БелаПАН.





«99%, что решение будет отрицательным, даже если подписи будут собраны. На мой взгляд, нужны массовые протесты после начала кампании. Мы будем тестировать: если власть срывается с катушек, тогда бойкот, если готова это терпеть, то мы наращиваем силу, переводим все это в более серьезную плоскость, вплоть до забастовки», — рассказал сопредседатель БХД.





По его словам, задача оппозиции – «перевести ситуацию из болота, где мы сейчас, в другую реальность, где возможны перемены».





О выдвижении единого кандидата договорились, кроме БХД, также БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП и движение «За Свободу» при поддержке Белорусской партии «Зеленые».





Выборы в Беларуси должны пройти не позднее 30 августа.