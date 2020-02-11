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Северинец: Власти не зарегистрируют единого кандидата от оппозиции

11.02.2020 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из участников оппозиционных праймериз по выдвижению единого кандидата, сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец полагает, что власти Беларуси не зарегистрируют конкурента от оппозиции.



Об этом заявил 10 февраля на заседании экспертного клуба «Профессионально об актуальном» центра «Европейский диалог» в Минске.

Политик напомнил, что во время парламентской кампании 2019 года не были зарегистрированы инициативные группы единственных представителей оппозиции в 
Палате представителей прошлого созыва – Анна Канопацкой и Елены Анисим. Значит, по его словам, велика вероятность того, что не будет зарегистрирован и оппонент действующего главы государства на президентских выборах, передает БелаПАН.

«99%, что решение будет отрицательным, даже если подписи будут собраны. На мой взгляд, нужны массовые протесты после начала кампании. Мы будем тестировать: если власть срывается с катушек, тогда бойкот, если готова это терпеть, то мы наращиваем силу, переводим все это в более серьезную плоскость, вплоть до забастовки», — рассказал сопредседатель БХД.

По его словам, задача оппозиции – «перевести ситуацию из болота, где мы сейчас, в другую реальность, где возможны перемены».

О выдвижении единого кандидата договорились, кроме БХД, также БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП и движение «За Свободу» при поддержке Белорусской партии «Зеленые». 

Выборы в Беларуси должны пройти не позднее 30 августа.
 
Теги: Минск
 
 
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Один из участников оппозиционных праймериз по выдвижению единого кандидата, сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел...
 
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