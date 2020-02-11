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Учительница попыталась купить биткоины. Теперь у нее нет ни денег, ни биткоинов

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины.

Учительница попыталась купить биткоины. Теперь у нее нет ни денег, ни биткоинов

Правоохранительными органами нашего района проводится проверка по следующему факту: учительница одной из школ Телеханщины решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины – виртуальную валюту, место и роль которой в валютной системе однозначно не определена.

Женщина перечислила крупную суму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. На данный момент не получается вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины…

 
 
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   Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины. Правоохранительными органами нашего района проводится проверка по следующему...
 
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