Учительница попыталась купить биткоины. Теперь у нее нет ни денег, ни биткоинов

Источник материала: Виртуальный Брест

Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины.





Правоохранительными органами нашего района проводится проверка по следующему факту: учительница одной из школ Телеханщины решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины – виртуальную валюту, место и роль которой в валютной системе однозначно не определена.

Женщина перечислила крупную суму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. На данный момент не получается вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины…