|
Учительница попыталась купить биткоины. Теперь у нее нет ни денег, ни биткоинов
11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины.
Правоохранительными органами нашего района проводится проверка по следующему факту: учительница одной из школ Телеханщины решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины – виртуальную валюту, место и роль которой в валютной системе однозначно не определена.
Женщина перечислила крупную суму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. На данный момент не получается вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учительница одной из школ Ивацевичского района попыталась купить биткоины. Правоохранительными органами нашего района проводится проверка по следующему...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)