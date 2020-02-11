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На МКАД пьяный на Mazda влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель врезался в столб на внутреннем кольце МКАД,
По предварительной информации, вечером 10 февраля водитель Mazda ехал по МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и влетел в столб.
В аварии водитель не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян — 2,2 промилле алкоголя.
На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Мужчина будет лишен прав и заплатит крупный штраф.
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Мужчина будет лишен прав и заплатит крупный штраф.
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