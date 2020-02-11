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Пять онлайн-инструментов для отслеживания коронавируса

11.02.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По последним данным, общее число жертв нового типа коронавируса достигло 1016 человек, а общее число случаев заражения составило 42 638. Издание Business Insider собрало пять онлайн-инструментов для отслеживания ситуации с этим заболеванием. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями и дополнениями.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В тексте отмечается, что некоторые инструменты используют данные ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для отслеживания вспышек и выздоровлений, в то время как другие предназначены исключительно для китайской аудитории и направлены на борьбу с инфекцией, помогая людям отслеживать, с кем они могли вступить в контакт. Использование этих инструментов наряду с профилактическими мерами, такими как мытье рук и избегание контакта с больными людьми, способно замедлить распространение коронавируса.

Эта онлайн-карта от Джона Хопкинса использует данные CDC и ВОЗ для отслеживания вспышек заболевания в режиме реального времени


Johns Hopkins

Карта Johns Hopkins доступна по ссылке.

Этот ресурс также отслеживает вспышки вируса, но использует искусственный интеллект для поиска сообщений на новостных сайтах и в социальных сетях для создания «тепловой» карты вируса, которая может быть полезна для работников здравоохранения.


Health Map

Карта Health Map доступна по ссылке.

Это приложение от двух французских эмигрантов на Тайване имеет полезную разбивку инфекций, смертей и выздоровлений по регионам


coronavirus.app

Приложение доступно по ссылке.

Китайская поисковая система Baidu создала «карту эпидемии» наряду с обычной картой, которая показывает в реальном времени места подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса


Стартовая станица Baidu

Приложение доступно по ссылке.

Китайская фирма по кибербезопасности создала инструмент, доступный в Китае, который позволяет людям вводить номера рейсов или поездов, чтобы узнать, путешествовали ли они с кем-либо, зараженным коронавирусом


Фото: Reuters

Инструмент доступен по ссылке.

 
 
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Издание Business Insider собрало пять онлайн-инструментов для отслеживания ситуации с новым типом коронавируса.
 
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