Пять онлайн-инструментов для отслеживания коронавируса

Источник материала: Tut.by

По последним данным, общее число жертв нового типа коронавируса достигло 1016 человек, а общее число случаев заражения составило 42 638. Издание Business Insider собрало пять онлайн-инструментов для отслеживания ситуации с этим заболеванием. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями и дополнениями.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В тексте отмечается, что некоторые инструменты используют данные ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для отслеживания вспышек и выздоровлений, в то время как другие предназначены исключительно для китайской аудитории и направлены на борьбу с инфекцией, помогая людям отслеживать, с кем они могли вступить в контакт. Использование этих инструментов наряду с профилактическими мерами, такими как мытье рук и избегание контакта с больными людьми, способно замедлить распространение коронавируса.

Эта онлайн-карта от Джона Хопкинса использует данные CDC и ВОЗ для отслеживания вспышек заболевания в режиме реального времени



Johns Hopkins

Карта Johns Hopkins доступна по ссылке .

Этот ресурс также отслеживает вспышки вируса, но использует искусственный интеллект для поиска сообщений на новостных сайтах и в социальных сетях для создания «тепловой» карты вируса, которая может быть полезна для работников здравоохранения.



Health Map

Карта Health Map доступна по ссылке .

Это приложение от двух французских эмигрантов на Тайване имеет полезную разбивку инфекций, смертей и выздоровлений по регионам



coronavirus.app

Приложение доступно по ссылке .

Китайская поисковая система Baidu создала «карту эпидемии» наряду с обычной картой, которая показывает в реальном времени места подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса



Стартовая станица Baidu

Приложение доступно по ссылке .

Китайская фирма по кибербезопасности создала инструмент, доступный в Китае, который позволяет людям вводить номера рейсов или поездов, чтобы узнать, путешествовали ли они с кем-либо, зараженным коронавирусом



Фото: Reuters

Инструмент доступен по ссылке .