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Пять онлайн-инструментов для отслеживания коронавируса
Источник материала: Tut.by
По последним данным, общее число жертв нового типа коронавируса
В тексте отмечается, что некоторые инструменты используют данные ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для отслеживания вспышек и выздоровлений, в то время как другие предназначены исключительно для китайской аудитории и направлены на борьбу с инфекцией, помогая людям отслеживать, с кем они могли вступить в контакт. Использование этих инструментов наряду с профилактическими мерами, такими как мытье рук и избегание контакта с больными людьми, способно замедлить распространение коронавируса.
Эта онлайн-карта от Джона Хопкинса использует данные CDC и ВОЗ для отслеживания вспышек заболевания в режиме реального времени
Карта Johns Hopkins доступна
Этот ресурс также отслеживает вспышки вируса, но использует искусственный интеллект для поиска сообщений на новостных сайтах и в социальных сетях для создания «тепловой» карты вируса, которая может быть полезна для работников здравоохранения.
Карта Health Map доступна
Это приложение от двух французских эмигрантов на Тайване имеет полезную разбивку инфекций, смертей и выздоровлений по регионам
Приложение доступно
Китайская поисковая система Baidu создала «карту эпидемии» наряду с обычной картой, которая показывает в реальном времени места подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса
Приложение доступно
Китайская фирма по кибербезопасности создала инструмент, доступный в Китае, который позволяет людям вводить номера рейсов или поездов, чтобы узнать, путешествовали ли они с кем-либо, зараженным коронавирусом
Инструмент доступен
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Издание Business Insider собрало пять онлайн-инструментов для отслеживания ситуации с новым типом коронавируса.
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