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Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»

11.02.2020 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»
Гоша (Алексей Баталов), Володя (Олег Табаков), Рудик (Юрий Васильев). © / Коллаж АиФ

Все мы видели фильм «Москва слезам не верит», кто-то смотрел его даже не один раз, переживая из-за несчастной женской доли главной героини Кати. К счастью, к финалу ленты личная жизнь женщины вроде бы налаживается, на горизонте появляется «благородный рыцарь»: слесарь Георгий.

Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»

И, хотя режиссер Владимир Меньшов дает понять зрителю, что его герои будут вместе, АиФ.ru попросил психолога Анну Хныкину представить, как бы развивались отношения Кати и Гоши в реальной жизни. Возможно, намного более удачную партию этой деловой женщине мог бы составить женатый любовник Владимир или отец ее дочери Александры — Родион?    

Володя —  женатик без принципов

Для Кати вариант слабого мужчины, который трусливо ведет себя в щекотливой ситуации, абсолютно точно не подходит. Такие женщины, как она, грубо говоря, едят подобных кавалеров на завтрак. Ей нужен сильный и надёжный партнер, способный защитить, прийти на помощь в сложной ситуации. Владимир не из таких. Он скорее обычный «активный пользователь». 

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Да, она могла бы еще долгое время периодически встречаться со своим любовником, даже несмотря на неприятную ситуацию с визитом тещи, которая чуть не поймала их с поличным, но лишь до тех пор, пока на горизонте не появится более достойный вариант. 

Тот факт, что Владимир повел Катю к себе домой, даже с учетом того, что в то время нельзя было снять квартиру на час, да и просто уединиться где-то в гостинице, — полное неуважение не только к собственной жене, но и к ней самой. Это очень низкий поступок. А для женщины с достоинством (коей главная героиня ленты, безусловно, является) — сильный удар, ведь он выставил ее в некрасивом свете. Только вряд ли Владимир переживает по этому поводу, он в принципе не дорожит ни репутацией любовницы, ни репутацией жены, при этом очень боится тёщи. 

Такой человек, как наш герой, никогда бы не развелся с супругой, он думает только о себе, о том, чтобы ему было хорошо и удобно. Нормальные отношения не строятся подобным образом. Дальше у этой пары могли быть только редкие встречи в каких-то непонятных квартирах, больше ничего, никакого будущего. 

Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»
Катя (Вера Алентова) и Володя (Олег Табаков) . Кадр из фильма

Родион — маменькин сынок

По сценарию Родион в самом начале отношений ведет себя очень некрасиво по отношению к своей возлюбленной, поэтому никакой радости от новой встречи этих двух людей даже спустя много лет быть не могло. Он максимально жестко предал Катю. Забавно, что жизнь в итоге поменяла их ролями и проигравший стал победителем.

Даже ради дочери Катя не смогла бы наладить нормальные отношения с отцом своего ребенка. Какая-то другая женщина, возможно, пошла бы на такой шаг, но эта — однозначно нет. К тому же Александра выросла, ей папа не нужен, тем более если он будет просто приходить в гости на ужин.

Родион — вечный сынок, который делает так, как скажет мама. Он не может принимать собственных решений и не очень к этому стремится. Неудивительно, что, когда его мать умерла, он очень хотел найти ей замену. Сильная и волевая Катя в этом отношении его вполне бы устроила, но только она никогда бы не согласилась на подобный союз.

Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»
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Георгий — герой с принципами

Мне кажется, что такой неравный союз, как в фильме «Москва слезам не верит», мог случиться в реальной жизни только с женщиной, которая очень устала от предателей «Родионов» и думающих только о себе «Владимиров». Конечно, на фоне таких кавалеров Георгий выглядит гиперсамостоятельным, ответственным и легко производит благоприятное впечатление. Как у Островского в «Грозе»: «Катерина полюбила его на безлюдье». Здесь такая же история.

Конечно, мне бы хотелось сказать, что главная героиня, несмотря на свой статус, все же сможет построить отношения со слесарем, но я мало в это верю. К тому же сам Георгий не приемлет, чтобы женщина зарабатывала больше. У него есть ярко выраженная потребность быть хозяином ситуации. В фильме есть момент, когда Александра спрашивает: «Сколько вы зарабатываете?» А Георгий с усмешкой отвечает ей: «Да уж побольше твоей матери». И тут вдруг оказывается, что это не так! 

Гоша очень хочет быть героем для Кати, но в советское время стать большим человеком у него вряд ли бы получилось. Он слишком принципиальный, слишком правильный, а еще испытывает тягу к алкоголю. Думаю, что именно по этой причине мы и не увидели в этом фильме счастливой свадьбы в финале. 

Безусловно, главная героиня могла бы стараться быть слабее, исполнять роль женщины, которая готова подчиняться. Тем более что в то время люди жили другими идеалами. В почете были честность, порядочность, семья, видимое равноправие.  К тому же она устала от общения со слабыми духом мужчинами. Но я не могу представить, что Георгий сумел бы адаптироваться к своей новой роли, которая, по сути, не сделала бы из него полноправного хозяина, ведь он по своей натуре совсем другой человек.  Перед нами слишком умный и честный герой, который не стал бы продолжать во все это играть.

Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»
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Еще один важный момент: вспомните, как Георгий ведет себя в кризисной ситуации. Он исчезает и отключается от проблемы. В один прекрасный день этот «принц» заявил бы: «Знаешь, дорогая, я пошел». Для меня перспектива этих отношений под большим вопросом.

В идеальном варианте Кате нужен мужчина с душой как у Гоши, со статусом и возможностями как у Владимира и красивый, как Родион. Но в фильме  «Москва слезам не верит» нам показали реальность, а не голливудский «хеппи-энд». 

 
 
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К юбилею первого показа по телевидению фильма «Москва слезам не верит» психолог Анна Хныкина размышляет о том, могла ли главная героиня этой ленты Катя построить...
 
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