Гоша, Вова, Рудик? Идеальный мужчина для Кати из «Москва слезам не верит»

Источник материала: Аргументы и факты

Все мы видели фильм «Москва слезам не верит», кто-то смотрел его даже не один раз, переживая из-за несчастной женской доли главной героини Кати. К счастью, к финалу ленты личная жизнь женщины вроде бы налаживается, на горизонте появляется «благородный рыцарь»: слесарь Георгий.

И, хотя режиссер Владимир Меньшов дает понять зрителю, что его герои будут вместе, АиФ.ru попросил психолога Анну Хныкину представить, как бы развивались отношения Кати и Гоши в реальной жизни. Возможно, намного более удачную партию этой деловой женщине мог бы составить женатый любовник Владимир или отец ее дочери Александры — Родион?

Володя — женатик без принципов

Для Кати вариант слабого мужчины, который трусливо ведет себя в щекотливой ситуации, абсолютно точно не подходит. Такие женщины, как она, грубо говоря, едят подобных кавалеров на завтрак. Ей нужен сильный и надёжный партнер, способный защитить, прийти на помощь в сложной ситуации. Владимир не из таких. Он скорее обычный «активный пользователь».

Да, она могла бы еще долгое время периодически встречаться со своим любовником, даже несмотря на неприятную ситуацию с визитом тещи, которая чуть не поймала их с поличным, но лишь до тех пор, пока на горизонте не появится более достойный вариант.

Тот факт, что Владимир повел Катю к себе домой, даже с учетом того, что в то время нельзя было снять квартиру на час, да и просто уединиться где-то в гостинице, — полное неуважение не только к собственной жене, но и к ней самой. Это очень низкий поступок. А для женщины с достоинством (коей главная героиня ленты, безусловно, является) — сильный удар, ведь он выставил ее в некрасивом свете. Только вряд ли Владимир переживает по этому поводу, он в принципе не дорожит ни репутацией любовницы, ни репутацией жены, при этом очень боится тёщи.

Такой человек, как наш герой, никогда бы не развелся с супругой, он думает только о себе, о том, чтобы ему было хорошо и удобно. Нормальные отношения не строятся подобным образом. Дальше у этой пары могли быть только редкие встречи в каких-то непонятных квартирах, больше ничего, никакого будущего.



Катя (Вера Алентова) и Володя (Олег Табаков) . Кадр из фильма

Родион — маменькин сынок

По сценарию Родион в самом начале отношений ведет себя очень некрасиво по отношению к своей возлюбленной, поэтому никакой радости от новой встречи этих двух людей даже спустя много лет быть не могло. Он максимально жестко предал Катю. Забавно, что жизнь в итоге поменяла их ролями и проигравший стал победителем.

Даже ради дочери Катя не смогла бы наладить нормальные отношения с отцом своего ребенка. Какая-то другая женщина, возможно, пошла бы на такой шаг, но эта — однозначно нет. К тому же Александра выросла, ей папа не нужен, тем более если он будет просто приходить в гости на ужин.

Родион — вечный сынок, который делает так, как скажет мама. Он не может принимать собственных решений и не очень к этому стремится. Неудивительно, что, когда его мать умерла, он очень хотел найти ей замену. Сильная и волевая Катя в этом отношении его вполне бы устроила, но только она никогда бы не согласилась на подобный союз.



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Георгий — герой с принципами

Мне кажется, что такой неравный союз, как в фильме «Москва слезам не верит», мог случиться в реальной жизни только с женщиной, которая очень устала от предателей «Родионов» и думающих только о себе «Владимиров». Конечно, на фоне таких кавалеров Георгий выглядит гиперсамостоятельным, ответственным и легко производит благоприятное впечатление. Как у Островского в «Грозе»: «Катерина полюбила его на безлюдье». Здесь такая же история.

Конечно, мне бы хотелось сказать, что главная героиня, несмотря на свой статус, все же сможет построить отношения со слесарем, но я мало в это верю. К тому же сам Георгий не приемлет, чтобы женщина зарабатывала больше. У него есть ярко выраженная потребность быть хозяином ситуации. В фильме есть момент, когда Александра спрашивает: «Сколько вы зарабатываете?» А Георгий с усмешкой отвечает ей: «Да уж побольше твоей матери». И тут вдруг оказывается, что это не так!

Гоша очень хочет быть героем для Кати, но в советское время стать большим человеком у него вряд ли бы получилось. Он слишком принципиальный, слишком правильный, а еще испытывает тягу к алкоголю. Думаю, что именно по этой причине мы и не увидели в этом фильме счастливой свадьбы в финале.

Безусловно, главная героиня могла бы стараться быть слабее, исполнять роль женщины, которая готова подчиняться. Тем более что в то время люди жили другими идеалами. В почете были честность, порядочность, семья, видимое равноправие. К тому же она устала от общения со слабыми духом мужчинами. Но я не могу представить, что Георгий сумел бы адаптироваться к своей новой роли, которая, по сути, не сделала бы из него полноправного хозяина, ведь он по своей натуре совсем другой человек. Перед нами слишком умный и честный герой, который не стал бы продолжать во все это играть.

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Еще один важный момент: вспомните, как Георгий ведет себя в кризисной ситуации. Он исчезает и отключается от проблемы. В один прекрасный день этот «принц» заявил бы: «Знаешь, дорогая, я пошел». Для меня перспектива этих отношений под большим вопросом.

В идеальном варианте Кате нужен мужчина с душой как у Гоши, со статусом и возможностями как у Владимира и красивый, как Родион. Но в фильме «Москва слезам не верит» нам показали реальность, а не голливудский «хеппи-энд».