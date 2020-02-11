«Подготовка к свадьбе и семейная жизнь превратились в ад». Читательница о браке с грузином

Источник материала: Tut.by

Наша читательница уверена, что разница ментальностей — она белоруска, а муж — грузин — не дает им построить гармоничную семью. Девушка постоянно сталкивается с критикой и упреками не только со стороны мужа, но и от его родни. Но, возможно, проблема не в разных национальностях, а разных ожиданиях от совместной жизни? Можно ли исправить ситуацию, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с мужем долго дружили, потом начали встречаться. Он грузин, но родился здесь и, казалось бы, во вполне себе современной семье.

Спустя полтора года отношений, когда планировали совместный отпуск, мне было сказано: «Я должен съездить к родственникам в Грузию, но пока не могу поехать с тобой, потому что мы не женаты и меня там не поймут». Я очень расстроилась, мы даже поссорились, но через какое-то время я забила на эту ситуацию, потому что были чувства.

Единственный минусом для меня на тот момент было то, что у нас мало совместных увлечений, редко куда получалось его вытащить: спорт, кино, театр — ему не интересно. Интересно только дома перед телеком, причем чаще всего я при этом превращалась в тень, которая сидит рядом.

Спустя полгода я получаю предложение. Казалось бы: ну, здорово, надо радоваться.





Но в этот момент начинается для меня самое страшное. Прямое участие в подготовке принимала его мама. Скатерти, музыку, цветы, мое платье, украшения, прическу — все выбирала она. Просто навязала свое мнение в приказном тоне, а я за период подготовки стала такой подавленной и эмоционально истощенной, что уже не сопротивлялась.

Будущий муж, когда я пыталась говорить о том, что меня что-то не устраивает, срывался на крик и закатывал глаза. Я, по его мнению, постоянно что-то делала не так: не то сказала, неправильно ответила, не хочу навещать его родителей. Он ни разу не заступился за меня перед своей семьей, я постоянно чувствовала себя чужой.

Даже покупка кольца у нас не обошлась без ссоры, потому что по грузинским традициям, как мне было заявлено, кольцо покупают пополам, а торт — сама невеста. А еще оказалось, что молодожены должны обязательно танцевать танец на свадьбе. Но я очень боюсь публичных выступлений. Так даже за это я получила! В общем, весь предсвадебный период прошел для меня в аду.

Думала, что отпуск спасет отношения, но даже там я постоянно слышала: «мне было бы приятно, если бы ты так не делала», «ты не уважаешь мою родину», «ты не уважаешь моих родителей», «ты не умеешь извиняться», «ты не поблагодарила мою сестру за подарок».

Вернувшись домой и переехав в новую квартиру, заметила, что атмосфера стала еще хуже, а комментарии в мою сторону — еще хлеще. Даже поездка по магазинам превращалась в ад, потому что я постоянно слышала какие-то нервные интонации и видела раздражение по отношению ко мне.





Стала регулярно ловить себя на мысли, что мне с ним плохо и я чувствую себя школьницей-двоечницей, которую учитель вечно тычет в сделанные ошибки.

Короче, я не выдержала и уехала к родителям. Он пытается возобновить отношения, и я понимаю, что с одной стороны — наша совместная жизнь только началась, а я сразу сдаюсь. Но с другой: дома мне хорошо, а с ним плохо, грустно и хочется плакать. Я знаю, что ничего не изменится, он всегда найдет, чем меня попрекнуть. Или работаю много, или плохо ем, или оделась не так… Я просто выдохлась.

Комментарий психолога:





— Из письма не очень понятно, что вы сейчас чувствуете к своему мужу и чего именно хотите от ваших отношений. Вам не нравится, что вас попрекают, диктуют свои условия жизни, не говорят комплиментов. У вас с супругом разные интересы и представления о семье. Но главный вопрос — любите ли вы друг друга и хотите ли быть вместе?

Семья — это всегда компромисс, и нужно научиться спокойно говорить о своих желаниях и потребностях друг другу. Из письма понятно, что ваш муж постоянно говорит о том, что хочет, а вот говорите ли вы?

Также стоит учитывать, что грузинские представления о семье могут кардинально отличатся от белорусских. И если национальные традиции очень важны для вашего мужа — этот вопрос надо обсуждать отдельно, и опять же искать компромиссы. Если вы хотите сохранить ваши отношения — скажите мужу, что вам не хватает поддержки и понимания. А лучше максимально конкретно и подробно перечислите все то, что необходимо делать супругу, чтобы вы ощущали его любовь.

Кроме того, вам стоит поработать над укреплением своих психологических границ. Научиться говорить «нет», обозначать и проговаривать то, что вам не нравится, не идти на поводу у чужого мнения. Ситуация с подготовкой к свадьбе ярко показывает, что с этим у вас есть проблемы, и они продолжают влиять на вашу семейную жизнь.

Подумайте над следующими вопросами:

насколько вы умеете поддерживать то, что вам подходит, и отвергать то, что вам не подходит?

можете ли вы четко говорить «да» и «нет», «мне нужно, я хочу» и «мне не подходит, я не буду»?

насколько гибкой вы можете быть в решении задач, отвергая неудачные решения и находя новые, более подходящие?

получается ли у вас выбирать новые способы поведения, когда старые не дали результата, который вас устроил бы?





Для того, чтобы четко понимать и впоследствии обозначать свои границы, можно выполнить просто упражнение: напишите список правил общения и взаимодействия с вами.

Например: «не трогать мои личные вещи без разрешения; не повышать на меня голос; не навязывать свое мнение и т.д.». Постарайтесь учесть все сферы жизни.

Проанализировав и осознав причины вашего недопонимания с мужем, вы сможете наладить с ним отношения. Если, конечно, вы этого еще хотите.