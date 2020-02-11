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Девушка вернула сумку с деньгами владельцу и получила подарок
Источник материала: СТВ
Старшеклассница нашла чужую сумку с деньгами и отнесла её в полицию. Владелец сумки отблагодарил девушку.
Как
Сначала девушка подумала, что всё словно в кино: находишь сумку, а в ней – деньги. На папках было написано, сколько внутри наличности. В сумме получалось 30 тысяч канадских долларов (22,5 тысячи долларов США).
Затем школьница позвонила бабушке и рассказала о находке. Женщина пришла к внучке, и они вместе направились в полицию. Правоохранители выяснили, что сумка принадлежит расположенной неподалёку стоматологической клинике.
Далее пропажа была возвращена законному владельцу. На следующий день мужчина попросил девушку встретиться с ним и в знак благодарности вручил чек на 500 канадских долларов (около 375 долларов США).
Ученица 12 класса сказала, что добавит эти деньги к своим накоплениям и купит себе компьютер.
Пару недель назад мы рассказывали похожую историю.
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Старшеклассница нашла чужую сумку с деньгами и отнесла её в полицию. Владелец сумки отблагодарил девушку. Как сообщает CTV News Toronto, 8 февраля в канадском городе...
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