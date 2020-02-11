ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка вернула сумку с деньгами владельцу и получила подарок

11.02.2020 15:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Старшеклассница нашла чужую сумку с деньгами и отнесла её в полицию. Владелец сумки отблагодарил девушку. 

Как сообщает CTV News Toronto, 8 февраля в канадском городе Милтон 17-летняя Кайли Макдоналд нашла на площади сетчатый мешок с пластиковыми папками внутри. 

Сначала девушка подумала, что всё словно в кино: находишь сумку, а в ней – деньги. На папках было написано, сколько внутри наличности. В сумме получалось 30 тысяч канадских долларов (22,5 тысячи долларов США). 

Девушка вернула сумку с деньгами владельцу и получила подарок
Фото: twitter.com/TracyTongCTV

Затем школьница позвонила бабушке и рассказала о находке. Женщина пришла к внучке, и они вместе направились в полицию. Правоохранители выяснили, что сумка принадлежит расположенной неподалёку стоматологической клинике. 

Далее пропажа была возвращена законному владельцу. На следующий день мужчина попросил девушку встретиться с ним и в знак благодарности вручил чек на 500 канадских долларов (около 375 долларов США). 

Ученица 12 класса сказала, что добавит эти деньги к своим накоплениям и купит себе компьютер. 

Пару недель назад мы рассказывали похожую историю.

Мужчина купил подержанный диван и нашёл в нём более 40 тысяч долларов – подробности здесь

Люди в материале: Кайли Макдоналд, Kylie McDonald
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старшеклассница нашла чужую сумку с деньгами и отнесла её в полицию. Владелец сумки отблагодарил девушку.  Как сообщает CTV News Toronto, 8 февраля в канадском городе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подготовка к свадьбе и семейная жизнь превратились в ад». Читательница о браке с грузином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика