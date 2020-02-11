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Снопков намерен устранить ненужных посредников в торговле Беларуси с Китаем

11.02.2020 16:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Снопков намерен устранить ненужных посредников в торговле Беларуси с Китаем

фото: bobruisk.ru

Посол Беларуси в Китае Николай Снопков 11 февраля встретился с президентом.

По словам президента, кандидатура Снопкова на пост посла была позитивно воспринята китайской стороной. Лукашенко поручил Снопкову донести до руководства КНР, что «белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья". Несмотря на сложности, которые возникают у страны из-за распространения коронавируса, Беларусь остается ее надежным партнером.

В свою очередь, Снопков, комментируя свое назначение после встречи у президента, пересислил основные задачи, которые намерен решать на новом посту.

В первую очередь это рост экспорта в Китай, который Снопков назвал «неисчерпаемым растущим рынком». Новый посол намерен предметно отработать это направление, подготовить доклад президенту и соответствующие поручения конкретным лицам.

Николай Снопков также считает необходимым более рациональный подход к импорту из Китая. "Важен разумный импорт, особенно в том, что касается промежуточных товаров, поскольку они дают нам существенную экономию по отношению к аналогичным промежуточным товарам такого же качества, поставляемым из Российской Федерации и Европейского союза. Например, такая экономия, по расчетам Министерства экономики, составляет порядка 400 млн долларов в год, - цитирует посла Белта. - Это дает рост добавленной стоимости и рост ВВП. То есть нужно грамотно работать с комплектующими, поставляемыми на наши предприятия, особенно с учетом того, что мы видим рост промежуточного импорта".

К такому росту приводит в том числе и увеличение количества совместных предприятий Китая и Беларуси.

Посол также огласил планы сократить число посредников там, где это возможно в торговле с Китаем. "Есть определенные позиции, поставки которых невозможно осуществлять напрямую от производителей, потому что многие корпоративные практики производителей не предполагают работу напрямую, а только через посредников. Но один посредник или пять - есть разница", - пояснил он.

 
 
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Посол Беларуси в Китае Николай Снопков 11 февраля встретился с президентом.
 
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