Разваливается в воздухе. Кадры падения сбитого Ми-8 сирийской армии попали на видео

Источник материала: Tut.by

Кадры сбитого вчера вертолета Ми-8/17 ВВС Сирии попали на видео. Летательный аппарат был подбит и упал в сирийской провинции Идлиб, в районе города Найраб.

Судя по всему, Ми-8 сбили силы турецкой армии . Что конкретно послужило причиной уничтожения вертолета, неясно, но у машины очевидно пробиты баки — она пылает в воздухе, разваливаясь на куски.

В Сети обратили внимание, что под пилонами нет бортовых комплексов обороны. Сообщается, что из экипажа никто не выжил.

Российский вертолет Ми-17 является экспортной модификацией Ми-8, он принят на вооружение в 2009 году.