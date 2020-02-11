|
Разваливается в воздухе. Кадры падения сбитого Ми-8 сирийской армии попали на видео
Источник материала: Tut.by
Кадры сбитого вчера вертолета Ми-8/17 ВВС Сирии
Судя по всему, Ми-8
В Сети обратили внимание, что под пилонами нет бортовых комплексов обороны. Сообщается, что из экипажа никто не выжил.
Российский вертолет Ми-17 является экспортной модификацией Ми-8, он принят на вооружение в 2009 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что из экипажа никто не выжил.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)