Гендиректор Ubisoft рассекретил главную «фишку» PlayStation 5

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Ubisoft — Ив Гиймо (Yves Guillemot) — случайно рассекретил одну из главных особенностей новой игровой приставки от компании Sony — PlayStation 5.



На фото PS4 Pro

О некоторых ключевых «фишках» новой PlayStation 5 производитель уже рассказал сам. Так, приставка будет поддерживать технологию трассировки лучей, 8K-видео, а также получит SSD-накопитель и усовершенствованный геймпад DualShock. Впрочем, других подробностей о консоли пока немного — по какой-то причине, Sony не спешит делиться свежей информацией.

Но, судя по сведениям Гиймо, обе приставки следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X — получат обратную совместимость «почти со всеми играми от консолей предыдущего поколения». И если Microsoft заявляет о таких планах в открытую, то Sony официально пока не подтверждает такую возможность (хоть и не опровергает ее).

Начало продаж PlayStation 5 и Xbox Series X запланировано на вторую половину года, ближе к рождественским праздникам.

Ниже — цены популярных сегодня игровых приставок: