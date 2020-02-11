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«Точнее врача»: беларусы создали приложение, которое находит психические расстройства

11.02.2020 17:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы запустили стартап Cognitive Apps (уже привлек 100 тысяч долларов инвестиций и успешно закрыл pre-seed раунд) и создали несколько приложений. Цель каждого из них – определить психическое состояние юзера, при помощи методики диагностики психических расстройств, одобренной ВОЗ, пишет dev.by. Разработчики говорят, что проект «точнее врачей». И добавляют, что 15 секунд использования алгоритма в день будет достаточным, чтобы поставить точный диагноз. 

Три приложения стартапа Cognitive Apps – это:

  • Cognify – рассчитан на офисных работников, менеджеров, ивент координаторов – людей с высокой нагрузкой и ответственностью, которые подвержены стрессам, выгоранию и депрессии. 
  • Mintal – на спортсменов с посттравматическим синдромом,
  • Beautiful Mind – на мам с риском послеродовой депрессии.

Как это работает?

Копятся данные. Часть – напрямую, тремя нейросетями. «Первая анализирует контекст. Приложение задает пользователю общие вопросы, например, как прошел день или как спалось. У нас есть большой дата-сет из Оксфорда, в котором около 23 тысяч самых популярных слов и сочетаний. В зависимости от того, какие слова вы используете и в каких сочетаниях, сеть может оценить ваше настроение и эмоциональное состояние», – объяснил СЕО Cognitive Apps  Алексей Кислов.

Вторая нейросеть проверяет тональность и тембр голоса (улавливает в нем, допустим, грусть), третья изучает эмоциональное состояние в моменте по выражению лица, по короткому видео-селфи. «Нам нужно всего 15 секунд человеческого внимания в день. Остальные данные собираем в автономном режиме [некоторыми в частности делится Apple Healthkit, если речь идет про iPhone]. Для медицинской точности диагноза нужно две недели», – уточнил глава стартапа.

После того, как данные собраны и обработаны по системе, признанной ВОЗ, пользователю показывают подробный отчет – с указанием диагноза и возможностью выслать результаты своему доктору. Кислов считает, итоговые данные будут точнее и объективнее, чем полученные живыми врачами, потому что они защищены от «человеческого фактора». И учитывают тональность голоса, который «выдает» человека, а также «массу других факторов».

 
 
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Беларусы запустили стартап Cognitive Apps (уже привлек 100 тысяч долларов инвестиций и успешно закрыл pre-seed раунд) и создали несколько приложений. Цель каждого из них...
 
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