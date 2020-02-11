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Топ-10. Что в январе подорожало больше всего
Источник материала: Партизан
Появились очередные данные Белстата об инфляции. Это первые в 2020 году индексы потребительских цен.
Если не обращать внимания на традиционное январское подорожание части овощей/фруктов, то среди товаров быстрой оборачиваемости (FMCG) больше всего выросли в цене рыбные консервы.
Кстати, среди наиболее подорожавших позиций практически одни продукты питания. Ниже указаны названия товаров и процентные пункты роста цен.
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Появились очередные данные Белстата об инфляции. Это первые в 2020 году индексы потребительских цен.
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