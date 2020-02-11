|
Инфляция-2020. В январе заметно подорожали продукты. На какие товары больше всего выросли цены
Источник материала: Tut.by
Потребительские цены за январь
В январе 2020 года заметнее всего цены выросли на овощи — на 12,61%. Свежие огурцы подорожали на 25,95%, помидоры — на 15,43%. На 2% выросли цены на картошку. Зато упала стоимость капусты — на 4,13%.
Фрукты меньше выросли в цене, чем овощи: плюс 3,84%. Значительно подорожали виноград — на 18,81%, груши — на 9,34% и яблоки — на 7,83%. А вот бананы подешевели на 1,65%. Снизилась на 1,35% цена на овощные и плодоовощные соки и нектары.
Стали доступнее курица, свинина на кости, некоторые рыбные консервы. Пшенная крупа выбилась в лидеры по снижению цены. Она стала дешевле на 5,65%. До этого пшено было в лидерах по росту стоимости. Зато в январе подорожал рис на 4,1%.
Если говорить про промышленные товары, то заметнее всего подскочили цены на шторы, карнизы, женскую и мужскую обувь. Обувь значительно подорожала почти вся. К примеру, женские демисезонные сапоги на высоком каблуке подорожали в среднем на 6,17%. Если предположить, что пара в декабре стоила 300 рублей, то сейчас ее цена может быть 318,5 рубля.
В целом индекс потребительских цен на непродовольственные товары в январе в сравнении с декабрем составил 0,7%.
Из услуг самая солидная прибавка в цене получилась у правовых — 5,88%. На столько же поднялись госпошлины за административные процедуры, к примеру на замену удостоверений.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат подсчитал, как подорожали или подешевели продукты, промтовары и услуги за первый месяц года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)