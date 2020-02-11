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Инфляция-2020. В январе заметно подорожали продукты. На какие товары больше всего выросли цены

11.02.2020 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потребительские цены за январь выросли на 0,9%. Об этом говорят данные Белстата. Сильнее всего подорожали продукты — на 1,1%. Меньше всего прибавили в цене услуги — 0,6%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что из промтоваров, продуктов и услуг цены выросли больше.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В январе 2020 года заметнее всего цены выросли на овощи — на 12,61%. Свежие огурцы подорожали на 25,95%, помидоры — на 15,43%. На 2% выросли цены на картошку. Зато упала стоимость капусты — на 4,13%.

Фрукты меньше выросли в цене, чем овощи: плюс 3,84%. Значительно подорожали виноград — на 18,81%, груши — на 9,34% и яблоки — на 7,83%. А вот бананы подешевели на 1,65%. Снизилась на 1,35% цена на овощные и плодоовощные соки и нектары.

Стали доступнее курица, свинина на кости, некоторые рыбные консервы. Пшенная крупа выбилась в лидеры по снижению цены. Она стала дешевле на 5,65%. До этого пшено было в лидерах по росту стоимости. Зато в январе подорожал рис на 4,1%.

Если говорить про промышленные товары, то заметнее всего подскочили цены на шторы, карнизы, женскую и мужскую обувь. Обувь значительно подорожала почти вся. К примеру, женские демисезонные сапоги на высоком каблуке подорожали в среднем на 6,17%. Если предположить, что пара в декабре стоила 300 рублей, то сейчас ее цена может быть 318,5 рубля.

В целом индекс потребительских цен на непродовольственные товары в январе в сравнении с декабрем составил 0,7%.

Из услуг самая солидная прибавка в цене получилась у правовых — 5,88%. На столько же поднялись госпошлины за административные процедуры, к примеру на замену удостоверений.

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Белстат подсчитал, как подорожали или подешевели продукты, промтовары и услуги за первый месяц года.
 
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