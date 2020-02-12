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Подпишитесь для вдохновения. 10 инстаграм-блогерш, которым за 50, но они прекрасны
Источник материала: Tut.by
Выглядеть ярко, модно и круто можно в любом возрасте. И не только выглядеть, а еще вести активную и насыщенную жизнь. Десять женщин, о которых LADY.TUT.BY расскажет в этой публикации, подтверждают это своим примером. Любуйтесь, вдохновляйтесь и, конечно, подписывайтесь! В списке есть и белоруски.
1. Ольга Шатыко
Ольга Шатько — реабилитолог со стажем более 40 лет и модель из Минска. В своем инстаграм-профиле она описывает себя так: «Вдохновляю забить на возраст». Когда смотришь на ее фото, делать это начинаешь автоматически: женщина уже справила 70-летие, но выглядит просто прекрасно. Возможно, вы помните Ольгу из
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