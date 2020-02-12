Подпишитесь для вдохновения. 10 инстаграм-блогерш, которым за 50, но они прекрасны

Источник материала: Tut.by

Выглядеть ярко, модно и круто можно в любом возрасте. И не только выглядеть, а еще вести активную и насыщенную жизнь. Десять женщин, о которых LADY.TUT.BY расскажет в этой публикации, подтверждают это своим примером. Любуйтесь, вдохновляйтесь и, конечно, подписывайтесь! В списке есть и белоруски.

1. Ольга Шатыко