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Logan следующего поколения подловили на испытаниях

12.02.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появились фотографии закамуфлированного прототипа третьего поколения седана Logan — по традиции первой на свет появится европейская версия модели под маркой Dacia.


Даже под камуфляжной пленкой можно рассмотреть более динамичные пропорции, нежели у нынешней машины, нам известной под брендом Renault. Новый Logan получит светодиодные фары, заметно укрупнится в габаритах, став вместительнее внутри, и, что самое главное, переедет на новую модульную платформу CMF-B, в которую изначально заложена возможность установки современных систем активной безопасности и электроники. В частности, на этой же архитектуре создан хэтчбек Renault Clio нового поколения и разрабатывается третий Sandero.


Впрочем, Logan для менее требовательных рынков, включая ТС, наверняка построят на более «кондовом» варианте платформы CMF-B, которая, судя по всему, будет иметь минимум отличий от уже освоенной «тележки» B0.


По предварительным данным, в Европе новый Logan станут оснащать трехцилиндровыми бензиновыми моторчиками объемом 1 л (как атмосферными мощностью 65 и 75 л.с., так и турбированными с отдачей 100 л.с.) и 1,5-литровыми дизелями dCi (85 и 115 л.с.).

Европейски дебют Dacia Logan третьего поколения ожидается осенью этого года, но машина под маркой Renault для рынка ТС появится намного позже.

 
 
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В Сети появились фотографии закамуфлированного прототипа третьего поколения седана Logan - по традиции первой на свет появится европейская версия модели под маркой...
 
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