ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии задержали белоруса под наркотиками. В его авто нашли 15 килограммов амфетамина

12.02.2020 10:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали водителя из Беларуси, в автомобиле которого нашли 15 килограммов амфетамина.


Фото: полиция Германии

Как сообщает местная полиция, на трассе A2 в городе Порта-Вестфалика внимание полицейских привлек Saab, водитель которого странно себя вел. Когда автомобиль остановили, то выяснилось, что находившийся за рулем 37-летний белорус имеет признаки наркотического опьянения. Мужчину отправили на освидетельствование, которое подтвердило подозрения полиции.

При обыске Saab полицейские нашли спрятанные в продуктах наркотики — 15 килограммов амфетамина на сумму около 70 тыс. евро.


Фото: полиция Германии

На допросе белорус рассказал, что является наркокурьером, а наркотики привез из Нидерландов. Сейчас мужчина находится под стражей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На допросе белорус рассказал, что является наркокурьером, а наркотики привез из Нидерландов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичском районе тракторист нашел в земле костные останки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика