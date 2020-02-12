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В Германии задержали белоруса под наркотиками. В его авто нашли 15 килограммов амфетамина
Источник материала: Tut.by
В Германии полицейские задержали водителя из Беларуси, в автомобиле которого нашли 15 килограммов амфетамина.
Как
При обыске Saab полицейские нашли спрятанные в продуктах наркотики — 15 килограммов амфетамина на сумму около 70 тыс. евро.
На допросе белорус рассказал, что является наркокурьером, а наркотики привез из Нидерландов. Сейчас мужчина находится под стражей.
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На допросе белорус рассказал, что является наркокурьером, а наркотики привез из Нидерландов.
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