В Германии задержали белоруса под наркотиками. В его авто нашли 15 килограммов амфетамина

Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали водителя из Беларуси, в автомобиле которого нашли 15 килограммов амфетамина.



Фото: полиция Германии

Как сообщает местная полиция, на трассе A2 в городе Порта-Вестфалика внимание полицейских привлек Saab, водитель которого странно себя вел. Когда автомобиль остановили, то выяснилось, что находившийся за рулем 37-летний белорус имеет признаки наркотического опьянения. Мужчину отправили на освидетельствование, которое подтвердило подозрения полиции.

При обыске Saab полицейские нашли спрятанные в продуктах наркотики — 15 килограммов амфетамина на сумму около 70 тыс. евро.



Фото: полиция Германии

На допросе белорус рассказал, что является наркокурьером, а наркотики привез из Нидерландов. Сейчас мужчина находится под стражей.