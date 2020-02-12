Сатирик Семен Альтов: «Юмор «ниже пояса» стал очень востребованным»

«Юмор – это защитная оболочка вокруг человека, которая помогает легче переносить сложности бытия. Без смеха, иронии и в нашей стране, с ее непредсказуемым прошлым, и в мире жить вообще невозможно», – считает писатель, сатирик Семен Альтов.

17 января известному артисту исполнилось 75 лет. Что же он думает о нынешней жизни, где берет сюжеты для блистательных рассказов? Об этом он рассказал журналисту "АиФ"-Санкт-Петербург" .

Юмор стал бизнесом?

- Семен Теодорович, вы на сцене уже почти полвека. Работали с легендарным Аркадием Райкиным, видели разные периоды развития жанра. Сейчас, например, сатира, ирония почти исчезли. Зато востребован жесткий юмор, шутки ниже пояса. Почему так?

- Время такое – вот и юмор стал жестче. Сейчас мы все ринулись зарабатывать деньги. Кто – большие, кто – маленькие. Уже не замечаем, как мысли и чувства пересчитываем, будто купюры. Юмор тоже стал серьезным бизнесом, необходим коммерческий успех, вот область «ниже пояса» и стала очень востребованной. Там находится много важных органов, что людей всегда очень волнует. Другое дело, что и это можно подать без пошлости, изящно. В целом мне всегда казалось, что человек, выходящий на сцену или говорящий с экрана, должен народ немножко приподнимать. Не опускаться до уровня толпы, а тащить ее вверх. К сожалению, сегодня чем осмысленнее юмор, тем уже аудитория.



Семен Альтов у Аркадия Исааковича дома на улице Горького. Фото: Из личного архива

– А как рождаются ваши миниатюры, многие из которых ушли в народ и разобраны на цитаты? Берете из жизни или придумываете персонажей?

– Готового рецепта нет. Многое подсматриваю, наблюдаю за несуразностями, подмечаю детали, но большинство сюжетов – сочетание смыслов. Реальность дает толчок, а дальше как колесики в часах: все начинает вертеться, цепляться друг за дружку, и получаются истории, которые нужны людям.

– Вы изобрели необычный «На100льный календарь. 2019–2119». Там есть «день экстремала», «толстушки», «шнурка», «отдыха после отдыха», даже «болезни». А как в реальности превратить будни в праздники?

– Все зависит от людей. Существуют по характеру, своей сути оптимисты и пессимисты. Оптимисты словно носят внутри себя солнечный лучик. И им светло, и вокруг них все оживает. Но таких немного. Большинство жизнь нагибает, и выпрямиться удается не всегда. Однако отчаиваться не стоит. Если живешь – радуйся! Иного выхода нет.

– В вашем календаре есть «день защиты природы от человека». Как же получилось, что надо оберегать планету от нас самих?

– Все, что нас окружает, – поля, океаны, птицы, звери – над всем этим природа билась миллионы лет. Создала, как венец, человека, наделила его разумом. И чем мы ответили? Совершили потрясающие достижения в науке, технике и начали вмешиваться, перекраивать природу. Для своего комфорта в огромных количествах стали добывать полезные ископаемые, качать нефть и газ, поворачивать реки вспять… Мне кажется, с этим надо быть очень острожным, потому что стихия в любой момент может показать, кто в доме хозяин. И где, как она шарахнет – никто не знает. Поэтому к родной планете надо относиться бережно и объединить свои усилия по защите всего живого.

– Вы также призываете хотя бы на день отказаться от мата. Но почему сегодня столько сквернословия? Отчего, в том числе молодежь, часто «разговаривает» бранными словами?

– Мне кажется, это опять же связано со временем. Все стало на бегу, короче. Когда–то люди писали друг другу письма, потом стали звонить. Сейчас отпала и эта необходимость. Без слов, просто нажимают кнопку на телефоне и посылают «эсэмэски», «лайки», картинки. А мат, как и «смс», так же короток и понятен. Сразу ясно, кто что хочет сказать. Но люди, похоже, не осознают, что без конца употребляя эти 16–17 однокоренных слов, обкрадывают сами себя. Теряют возможность почувствовать прелесть русского языка, одного из самых богатых и красивых в мире. Еще можно понять, когда бревно падает на ногу – вырывается крепкое словцо, и взрыв эмоций приносит облегчение. Но если матом «пользоваться» все время, тогда и в критической ситуации он не пойдет на пользу. Люди сами лишают себя эмоциональной краски в трудную минуту.

«Выслушай женщину – она твоя»

– Позвольте о личном. Вы более сорока лет вместе с женой Ларисой и не раз говорили, что «большего подарка в жизни не надо».

– Так и есть, вот только что поругались, поэтому все в порядке…

– У вас есть фраза: «Чтобы влюбить в себя женщину, надо ее рассмешить». Судя по всему – удалось.

– Не знаю, как рассмешить, а вот за другую фразу - «выслушай женщину – и она твоя» – отвечаю полностью. У меня в молодости была такая история. Однажды я на протяжении нескольких часов внимал исповеди девушки и понял: не надо ничего говорить, обволакивать ее комплиментами и ухаживаниями. Нужно просто слушать и это умение важнее других. Если серьезно, мы все очень мало слушаем друг друга. Понаблюдайте: постоянно перебиваем собеседника, хотим завладеть вниманием сами. Что касается семейной жизни – здесь все непросто. Много плюсов и минусов. У меня была фраза, что с годами супруги становятся как сиамские близнецы. Один съел немытое – пронесло второго. Мы настолько близки, как один организм. Разве можно этим пренебрегать?

– «Мы с женой прожили вместе 25 лет, съели пуд соли, 6 пудов сахара, нанесли 25 телесных повреждений, а ведь могли и убить, правда, солнышко?» Это тоже ваше. Но стоит ли оставаться вместе при такой «любви»?

– Терпение в браке, как и в целом в жизни, главное. Сегодня многие разобщены, а рядом так важно иметь по–настоящему близкого человека. Да, далеко не все доживают до «золотой свадьбы». А тем, кто преодолел этот рубеж, я бы рекомендовал правительству не просто давать грамоту, а присваивать высшие звания, как в армии. Особенно в наши дни, когда запросто меняют по пять мужей, семь жен. Очевидно, мы с Ларисой остаемся в числе «последних из могикан».

Смех, как отпечатки пальцев

– Вы как–то высказали идею классифицировать разные виды смеха, записать звуки. Удалось?

– Пока нет, но надежды не теряю. Ведь смех, как и отпечатки пальцев, у каждого разный. Когда что–то делаешь осмысленное – смех умный. Видно, что прошел через мозг. Если планка пониже – стоит хохот, еще опустили – начинается ржанье. В целом юмор – Богом данное чувство и оно есть не у каждого. Это как защитная оболочка вокруг человека, которая помогает легче переносить сложности бытия. Без смеха, иронии и в нашей стране, где прошлое иногда труднее предсказать, чем будущее, да и в мире жить вообще невозможно.

– Кстати, об обстановке в мире. Напряжение буквально разлито в воздухе. Как в этой обстановке вести себя обычному человеку?

– Думаю, так устроен мир: чтобы проходил ток, нужны разные потенциалы. Хотя, по–моему, настоящие могущество и мудрость – это не демонстрация сверхоружия, запугивание, а умение держать себя в руках.

Может, и в нынешних сложных условиях проявится все лучшее. Нервничать не стоит – выдерживали и не такое. Надо просто жить. Многие, особенно старшее поколение, вспоминают школьные, студенческие годы и понимают – это было лучшее время. Хотя оно пришлось на военные годы, пору дефицита и кризисов. Но осознание пришло, когда все уже позади. Поэтому давайте радоваться тому, что есть, а не мучиться из–за того, чего нет.

– У вас юбилей, но хотелось бы уточнить – вам уже 75, или всего 75?

– Трудно сказать. Иногда чувствую себя переростком, второгодником, оставленным кем–то высшим на продленный срок. Возможно, из–за неуспеваемости. Реальность сурова: многих моих ровесников уже нет, а я еще здесь и строю планы. Поэтому то, что живу, нахожусь в здравии, что вокруг любящие люди, внуки – воспринимаю как бонус, который дается далеко не всем. Грех этим не пользоваться и не благодарить судьбу.

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU