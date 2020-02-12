ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появилось видео с «изменой Макгрегора»

12.02.2020 11:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, где неизвестная девушка демонстрирует спящего рядом мужчину, внешне похожего на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Кадры доступны в Twitter-аккаунте пользователя James harr, передает lenta.ru.

В ролике (можно посмотреть по ссылке) девушка показывает спящего в кровати мужчину. Многие узнали в нем 31-летнего Макгрегора. Видео озадачило пользователей: часть из них поверили, что ирландец изменил гражданской супруге Ди Девлин, с которой он растит детей.

Остальные либо сомневаются в подлинности съемки, либо утверждают, что на кадрах другой человек. Кроме того, факт появления девушки рядом может вовсе не говорить об измене.


При этом на руке мужчины можно разглядеть часы, которые неоднократно демонстрировал сам Макгрегор в своем Instagram. Сразу несколько пользователей обратили внимание, что вместо татуировки на левой руке у мужчины на ролике рисунок нанесен на правую руку. Alex Baciu предположил, это объясняется тем, что девушка сняла видео, используя фронтальную камеру смартфона. Это может привести к зеркальному отображению видео.

Сам пользователь James harr разместил скриншот, согласно которому Макгрегор добавил его аккаунт в черный список.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, где неизвестная девушка демонстрирует спящего рядом мужчину, внешне похожего на ирландского бойца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сатирик Семен Альтов: «Юмор «ниже пояса» стал очень востребованным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика