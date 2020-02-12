В Сети появилось видео с «изменой Макгрегора»

Источник материала: Tut.by

Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, где неизвестная девушка демонстрирует спящего рядом мужчину, внешне похожего на ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Кадры доступны в Twitter-аккаунте пользователя James harr, передает lenta.ru.

В ролике ( можно посмотреть по ссылке ) девушка показывает спящего в кровати мужчину. Многие узнали в нем 31-летнего Макгрегора. Видео озадачило пользователей: часть из них поверили, что ирландец изменил гражданской супруге Ди Девлин, с которой он растит детей.

Остальные либо сомневаются в подлинности съемки, либо утверждают, что на кадрах другой человек. Кроме того, факт появления девушки рядом может вовсе не говорить об измене.





При этом на руке мужчины можно разглядеть часы, которые неоднократно демонстрировал сам Макгрегор в своем Instagram. Сразу несколько пользователей обратили внимание, что вместо татуировки на левой руке у мужчины на ролике рисунок нанесен на правую руку. Alex Baciu предположил, это объясняется тем, что девушка сняла видео, используя фронтальную камеру смартфона. Это может привести к зеркальному отображению видео.

Сам пользователь James harr разместил скриншот, согласно которому Макгрегор добавил его аккаунт в черный список.