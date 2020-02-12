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Покидая армейский строй

12.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Покидая армейский строй

 

Еще немного и покинут армейский строй военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы. Среди них командир отделения автомобильного взвода 3 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного ракетного полка сержант Козак Евгений Александрович. По итогам года он признан лучшим водителем подразделения.

Родился Евгений в а.г. Хидры, Кобринского района, Брестской области. После окончания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники по специализации инженер по радиоэлектронике, Евгений был распределен в Минский автосервис «Титан Моторс» где работал электриком легковых автомобилей. И вот повестка в военкомат, и армейская служба началась как и у всех, с напряженной боевой учебы, привыкания жизни по распорядку. Уже с самого начала своей службы, на курсе начальной военной подготовки, Евгений зарекомендовал себя как добросовестный и исполнительный солдат. Заработал свой авторитет добросовестным несением службы в суточном наряде, активным участием в ремонте и обслуживании техники, от работоспособности которой зависит и успех в выполнении поставленных задач. В повседневной жизнедеятельности он также является примером для своих подчиненных. Это и ношение военной формы одежды, и выполнение строевых приемов, и овладение своей военной специальностью. Евгений не гордится достигнутыми успехами и никогда не допускает с солдатами никакого высокомерия. Но и панибратству нет места: дисциплина прежде всего, – определил свою позицию Евгений.

28 ноября сержант Евгений Козак уволен в запас.

Жалко было расставаться с таким подчиненным. Но жизнь не остановишь, все идет своей чередой. Одновременно приятно смотреть на повзрослевшего, морально и физически окрепшего парня, оставившего о себе добрую память.

Для командования дивизиона он был надежной опорой, а для своих сослуживцев – справедливым командиром и верным товарищем.

Покидая армейский строй

 

Заместитель командира 3 зенитного ракетного дивизиона по идеологической работе майор Киричун Виктор Викторович.

+375297933668

 

 
 
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