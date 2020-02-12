Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами по западу - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - от нуля до плюс 5.

Источник: БЕЛТА .