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Ученые проверили, спасают ли 10 тысяч шагов в день от набора веса

12.02.2020 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За долгие годы 10 тысяч шагов в день стали золотым стандартом для людей, пытающихся улучшить свое здоровье (пусть и появилась эта цифра из маркетингового приема). В этот раз ученые из Университета имени Бригама Янга взялись проверить, предотвратит ли выполнение нормы шагов набор веса, пишет Medicalxpress.


Фото: pixabay.com

Исследователи попросили 120 первокурсников проходить 10 тысяч, 12,5 тысячи и 15 тысяч шагов в день — и так шесть дней в неделю в течение полугода. Ученые параллельно мониторили потребление калорий и вес.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить, позволит ли выполнение нормы шагов предотвратить набор веса у студентов. Но в результате даже те, кто делал больше 15 тысяч шагов, набрали около 1,5 кг за полтора года. Согласно предыдущим исследованиям, в течение первого учебного года у студентов обычно наблюдается увеличение массы тела на 1−4 кг.

«Упражнения сами по себе, без контроля питания не всегда являются наиболее эффективным способом похудеть, — сказал ведущий автор работы Брюс Бейли. — При этом увеличение физической активности как таковой полезно для здоровья».

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За долгие годы 10 тысяч шагов в день стали золотым стандартом для людей, пытающихся улучшить свое здоровье.
 
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