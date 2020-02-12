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ФБР обвиняет Китай в краже автотехнологий

12.02.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил недавно на конференции в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), что "ни одна другая страна не представляет большей угрозы в сфере интеллектуальной собственности, чем коммунистический Китай". В настоящее время бюро проводит около тысячи расследований по факту краж технологий, пишет theguardian.com. В 2019 году арестовано 24 человека по делам, связанным с промышленным шпионажем в пользу Китая, а в 2020-м арестовано уже 19 человек, хотя год только начался.




Подсчитан даже экономический ущерб: кража промышленных технологий обходится США в сумму от 300 до 600 млрд долларов в год. Китай активно использует академическую открытость научных разработок США для кражи технологий, используя доверенных лиц в кампусах (студенческих городках).

В спецслужбе считают, что с угрозой необходимо бороться с помощью действий всего правительства США. Остановить промышленный шпионаж очень трудно, поэтому Рэй призвал компании усилить защиту своей информации, пересмотреть линии поставок и хорошенько подумать, прежде чем начинать вести бизнес с китайскими компаниями. Хотя сегодня такое партнерство может показаться выгодным, в конечном итоге оно грозит американской компании потерей интеллектуальной собственности.

Особое внимание китайцы уделяют технологиям американских самолетов и электромобилей. Последнее не должно вызывать удивления, так как Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, а американские автопроизводители, наконец-то, всерьез начали относиться к технике на электротяге.

Однако сами представители Поднебесной все обвинения отвергают. Китайское посольство в Вашингтоне называет их "совершенно необоснованными", а что касается технологий, то "обмен ими между Китаем и США способствует более глубокому взаимопониманию двух народов и служит коренным интересам обеих стран".

 
 
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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил недавно на конференции в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), что "ни одна другая страна не...
 
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