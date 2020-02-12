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Состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 февраля в ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста» состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь». В актовом зале школы собрались руководители учреждений образования, учителя, ветераны педагогического труда, почетные гости праздника.

Состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич сказала, что районный этап конкурса стартовал 1 декабря 2019 года. В течение двух месяцев конкурсанты демонстрировали жюри своё педагогическое мастерство на уроке или занятии в незнакомом классе. По итогам были определены пять победителей в пяти номинациях.

Состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Все участники приложили немало усилий, чтобы продемонстрировать свои таланты, ум, а также доказать, что любой предмет может быть увлекательным.

Финальный этап начался с объявления лауреатов конкурса.

Среди воспитателей дошкольного образования:

Притько Татьяна Петровна (ясли-сад № 10 г. Бреста);

Дзик Надежда Фёдоровна (ясли-сад № 40);

Агафонова Екатерина Фёдоровна, (ясли-сад № 56);

Лавренюк Алеся Дмитриевна (ясли-сад № 65);

Бычик Наталья Ивановна (ясли-сад № 35);

Романюк Юлия Анатольевна (ясли-сад № 80).

Среди учителей:

Пакалюк Наталья Ивановна, учитель английского языка (гимназия № 5);

Завадский Александр Фёдорович, учитель информатики и математики (средняя школа № 13);

Филиппович Александр Николаевич, учитель истории, искусства (средняя школа № 20);

Бычук Светлана Ивановна, учитель химии (средняя школа № 20);

Пашкевич Светлана Васильевна, учитель цимбал (средняя школа № 17);

Самойлович Александр Владимирович, учитель географии (средняя школа № 20);

Уснарский Дмитрий Валентинович, учитель истории и обществоведения (средняя школа № 33).

За звание победителя суперфинала боролись победители в номинациях:

Рыжко Юлия Васильевна, воспитатель (ясли-сад № 27), победитель в номинации «Воспитатель дошкольного образования»;

Куц Валерий Валерьевич, учитель истории и обществоведения (гимназия № 3), победитель в номинации «История, обществоведение, география»;

Андреюк Наталья Олеговна, учитель русского языка и литературы (средняя школа № 8), победитель в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;

Жданова Зоя Александровна, учитель начальных классов (средняя школа № 8), победитель в номинации «Начальные классы»;

Малыха Дмитрий Андреевич, учитель физической культуры и здоровья (средняя школа № 18), победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство, трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка».

Участники креативно провели самопрезентацию «Педагог – творческая личность», во время которой рассказывали о себе, своих увлечениях и профессии; делились опытом работы. Завершающим испытанием стал конкурс «Вот так вопрос», где конкурсанты продемонстрировали свои знания педагогики и психологии, решали сложные педагогические ситуации.

По итогам конкурсных испытаний определили победителя суперфинала. Им стала учитель русского языка и литературы средней школы № 8 Андреюк Наталья Олеговна. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович вручила победителям и участникам суперфинала памятные сувениры.

Все пять финалистов представят Ленинский район на областном этапе конкурса в феврале месяце.

 
Теги: Брест
 
 
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  7 февраля в ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста» состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических...
 
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