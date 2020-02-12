Состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

Источник материала: Виртуальный Брест

7 февраля в ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста» состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь». В актовом зале школы собрались руководители учреждений образования, учителя, ветераны педагогического труда, почетные гости праздника.





Начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич сказала, что районный этап конкурса стартовал 1 декабря 2019 года. В течение двух месяцев конкурсанты демонстрировали жюри своё педагогическое мастерство на уроке или занятии в незнакомом классе. По итогам были определены пять победителей в пяти номинациях.





Все участники приложили немало усилий, чтобы продемонстрировать свои таланты, ум, а также доказать, что любой предмет может быть увлекательным.

Финальный этап начался с объявления лауреатов конкурса.

Среди воспитателей дошкольного образования:

Притько Татьяна Петровна (ясли-сад № 10 г. Бреста);

Дзик Надежда Фёдоровна (ясли-сад № 40);

Агафонова Екатерина Фёдоровна, (ясли-сад № 56);

Лавренюк Алеся Дмитриевна (ясли-сад № 65);

Бычик Наталья Ивановна (ясли-сад № 35);

Романюк Юлия Анатольевна (ясли-сад № 80).

Среди учителей:

Пакалюк Наталья Ивановна, учитель английского языка (гимназия № 5);

Завадский Александр Фёдорович, учитель информатики и математики (средняя школа № 13);

Филиппович Александр Николаевич, учитель истории, искусства (средняя школа № 20);

Бычук Светлана Ивановна, учитель химии (средняя школа № 20);

Пашкевич Светлана Васильевна, учитель цимбал (средняя школа № 17);

Самойлович Александр Владимирович, учитель географии (средняя школа № 20);

Уснарский Дмитрий Валентинович, учитель истории и обществоведения (средняя школа № 33).

За звание победителя суперфинала боролись победители в номинациях:

Рыжко Юлия Васильевна, воспитатель (ясли-сад № 27), победитель в номинации «Воспитатель дошкольного образования»;

Куц Валерий Валерьевич, учитель истории и обществоведения (гимназия № 3), победитель в номинации «История, обществоведение, география»;

Андреюк Наталья Олеговна, учитель русского языка и литературы (средняя школа № 8), победитель в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;

Жданова Зоя Александровна, учитель начальных классов (средняя школа № 8), победитель в номинации «Начальные классы»;

Малыха Дмитрий Андреевич, учитель физической культуры и здоровья (средняя школа № 18), победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство, трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка».

Участники креативно провели самопрезентацию «Педагог – творческая личность», во время которой рассказывали о себе, своих увлечениях и профессии; делились опытом работы. Завершающим испытанием стал конкурс «Вот так вопрос», где конкурсанты продемонстрировали свои знания педагогики и психологии, решали сложные педагогические ситуации.

По итогам конкурсных испытаний определили победителя суперфинала. Им стала учитель русского языка и литературы средней школы № 8 Андреюк Наталья Олеговна. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович вручила победителям и участникам суперфинала памятные сувениры.

Все пять финалистов представят Ленинский район на областном этапе конкурса в феврале месяце.