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Состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»
12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
7 февраля в ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста» состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь». В актовом зале школы собрались руководители учреждений образования, учителя, ветераны педагогического труда, почетные гости праздника.
Начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич сказала, что районный этап конкурса стартовал 1 декабря 2019 года. В течение двух месяцев конкурсанты демонстрировали жюри своё педагогическое мастерство на уроке или занятии в незнакомом классе. По итогам были определены пять победителей в пяти номинациях.
Все участники приложили немало усилий, чтобы продемонстрировать свои таланты, ум, а также доказать, что любой предмет может быть увлекательным.
Финальный этап начался с объявления лауреатов конкурса.
Среди воспитателей дошкольного образования:
Притько Татьяна Петровна (ясли-сад № 10 г. Бреста);
Дзик Надежда Фёдоровна (ясли-сад № 40);
Агафонова Екатерина Фёдоровна, (ясли-сад № 56);
Лавренюк Алеся Дмитриевна (ясли-сад № 65);
Бычик Наталья Ивановна (ясли-сад № 35);
Романюк Юлия Анатольевна (ясли-сад № 80).
Среди учителей:
Пакалюк Наталья Ивановна, учитель английского языка (гимназия № 5);
Завадский Александр Фёдорович, учитель информатики и математики (средняя школа № 13);
Филиппович Александр Николаевич, учитель истории, искусства (средняя школа № 20);
Бычук Светлана Ивановна, учитель химии (средняя школа № 20);
Пашкевич Светлана Васильевна, учитель цимбал (средняя школа № 17);
Самойлович Александр Владимирович, учитель географии (средняя школа № 20);
Уснарский Дмитрий Валентинович, учитель истории и обществоведения (средняя школа № 33).
За звание победителя суперфинала боролись победители в номинациях:
Рыжко Юлия Васильевна, воспитатель (ясли-сад № 27), победитель в номинации «Воспитатель дошкольного образования»;
Куц Валерий Валерьевич, учитель истории и обществоведения (гимназия № 3), победитель в номинации «История, обществоведение, география»;
Андреюк Наталья Олеговна, учитель русского языка и литературы (средняя школа № 8), победитель в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;
Жданова Зоя Александровна, учитель начальных классов (средняя школа № 8), победитель в номинации «Начальные классы»;
Малыха Дмитрий Андреевич, учитель физической культуры и здоровья (средняя школа № 18), победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство, трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка».
Участники креативно провели самопрезентацию «Педагог – творческая личность», во время которой рассказывали о себе, своих увлечениях и профессии; делились опытом работы. Завершающим испытанием стал конкурс «Вот так вопрос», где конкурсанты продемонстрировали свои знания педагогики и психологии, решали сложные педагогические ситуации.
По итогам конкурсных испытаний определили победителя суперфинала. Им стала учитель русского языка и литературы средней школы № 8 Андреюк Наталья Олеговна. Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович вручила победителям и участникам суперфинала памятные сувениры.
Все пять финалистов представят Ленинский район на областном этапе конкурса в феврале месяце.
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7 февраля в ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста» состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических...
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